La ciencia ha descubierto que la artrosis es igual a acumulación de una proteína asociada al envejecimiento

Gran avance: descubren cómo regenerar los cartílagos dañados por la artrosis

Los avances sobre cómo mejorar la típica mano artrósica, los dedos deformados y el dolor continúan. La ciencia ha descubierto que la artrosis es igual a la acumulación de una proteína asociada al envejecimiento, según informa Rocio Doñoro. "Porque ha descubierto el mecanismo molecular de la artrosis", explica Karin Freitag, doctora clínica DKF regenerativa.

Consiste en inhibir la enzima llamada 15 PGBH. Así, han conseguido regenerar el cartílago de rodilla de momento solo en ratones. "Son importantísimas para la reparación del tejido", incide la médica.

¿En qué consiste la "whatsappitis"?

El cartílago no se repara por sí solo y se desgasta a partir de los 50. "Toda la población lo tendrá a medida que tenga más edad", aclara la experta. Y las mujeres son más propensas a sufrirlo que los hombres. Aunque ahora se está observando que los pulgares, por el uso del móvil, tienen más artrosis por esto.

"Sobre todo en los jóvenes y se ha denominado 'whatsappitis', que es una nueva enfermedad que se desarrolla por la acción repetitiva de los pulgares", afirma Freitag. Hasta tener el fármaco que ya funciona en ratones podrían pasar 10 años o más. De momento, la solución es la onda de choque y plasma rico en plaquetas.