Iván Sevilla 12 FEB 2026 - 17:08h.

Un estudio a 200 facultativos de Sevilla desvela los problemas que existen con las teleconsultas actuales

"Los testimonios son demoledores. Hay una sensación de abuso y falta de respeto", lamentan desde el Sindicato Médico de Sevilla

SevillaMás problemas para los médicos de familia. Esta vez, han sido los de la provincia de Sevilla quienes han denunciado la situación que hay con las teleconsultas: "Son un laberinto de esperas y desatención presencial".

Con esas palabras a las que añaden la "burocracia delegada" resume el Sindicato Médico cómo trabajan con el sistema. Recordamos que fue pionero en el Hospital Virgen de la Macarena.

En un estudio que realizaron a sus afiliados en el mes de enero, unos 200 facultativos de Atención Primaria evidenciaron las carencias que tiene un servicio "que prometía agilizar trámites, acortar distancias y disminuir esperas".

Reconocen que "la idea es buena", pero en su ejecución está fallando en varios aspectos. Dejándoles a ellos, los médicos, como "espectadores de lujo mientras sus pacientes quedan atrapados en un limbo jurídico".

Sin tiempo formal para atender el buzón

Según explican desde el sindicato, "citan a los equipos de los Centros de Salud de un día para otro, en el 97 % de los casos sin consultar previamente la opinión de sus profesionales y sin proporcionarles los medios materiales necesarios".

"Se les imponen diferentes esquemas cerrados de derivación de sus pacientes a determinadas especialidades hospitalarias a través de consultas virtuales, como única vía de acceso", describen.

Añaden que cuando un facultativo cree que el paciente necesita ser valorado en un hospital y solo dispone de la teleconsulta para esa gestión, "el 80 % de las veces tiene que usar su propio teléfono, cámara o dermatoscopio para fotografiar lesiones y pruebas complementarias".

Tras redactar su informe de derivación, queda a la espera de una respuesta que llega a un buzón al que envían también otras comunicaciones (informes de altas, resultados de analíticas, etc): "El 91 % afirma no disponer de tiempo formal para atenderlo".

Ni tampoco "para dar salida a las respuestas de las teleconsultas", que igualmente reciben en ese espacio virtual. Además, al irse de vacaciones dos semanas, luego pueden encontrarse perfectamente más de 100 notificaciones".

Teleconsultas que se devuelven y el paciente queda desatendido

"Si una de ellas es de una teleconsulta a la que no dé una respuesta rápida, queda archivada, caduca. Teniendo que volver a empezar el proceso de derivación. Sin que su paciente sepa a qué se debe la demora", lamentan.

El Sindicato Médico de Sevilla señala que existe también "otro escenario que acaba con la persona desatendida". Se da al devolverse la teleconsulta "por fallos técnicos o fotografías que no ilustran bien las lesiones".

"Sucede el 32 % de las veces con mucha frecuencia y el 43 % en ocasiones", ejemplifican con datos recogidos de los encuestados. Recuerdan que la ley obliga al empleador a proporcionar los medios técnicos para trabajar de forma efectiva.

Pero ellos ven que "el Servicio Andaluz de Salud evita asumir" esa obligación que debería incluir, además de los equipos adecuados, "formación específica para acometer con garantías las tareas" encomendadas.

Por otro lado, el 60 % de los facultativos coinciden en que suele pasarles que una teleconsulta se cierra porque "falta algún dato clínico del caso o la persona está esperando resultados de pruebas complementarias", cuando no precisa de valoración hospitalaria.

"Hay sensación generalizada de abuso y falta de respeto"

Con los testimonios que han recogido, desde el sindicato aseguran que "son demoledores" en el sentido de que "hay una sensación generalizada de abuso y falta de respeto hacia los profesionales".

"Además de diagnosticar en cinco minutos, deben actuar como intermediarios, fotógrafos y gestores de citas ajenas", denuncian. Encima, apenas les preguntan después sobre el modelo de consulta a distancia, en vías de mejorarlo.

Para quienes han afirmado que el sistema "evita la saturación de servicios hospitalarios, reduciendo listas de espera", ellos responden que los datos del Ministerio de Sanidad contradicen eso.

"Las primeras consultas procedentes desde los centros de salud aún están en niveles prepandemia, mientras que las consultas sucesivas y de revisión se han disparado, creciendo a un ritmo cuatro veces superior que las primeras consultas", argumentan.

"Es útil si es resolutiva y un complemento", creen

Más allá de eso, afirman que se vulnera sutilmente, pero de forma constante, la Ley de Autonomía del Paciente. Pues este no es informado ni se le pregunta si desea que su caso se resuelva online o de manera presencial.

Reivindican que necesitan "tiempo, medios y respeto institucional" para que esta solución tecnológica e innovadora de dar consulta médica sea realmente "útil", sin llevar a "engaño, siendo "resolutiva".

"Como todo acto médico, requiere su espacio. Es indigno que los profesionales tengan que emplear medios propios, cuya experiencia, según se concluye en nuestro estudio, lleva con frecuencia a tener que repetir la consulta", afirman.

Para finalizar, advierten de que si la teleconsulta "sigue siendo un sustituto de la derivación clásica y no un complemento, no estaremos ante un avance, sino ante una denegación de asistencia programada".