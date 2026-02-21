Los expertos señalan que es necesario abordar este problema de salud pública

Los expertos alertan de los peligros del reto del paracetamol "Pueden provocar riesgos hepáticos e incluso la muerte"

El 'reto del paracetamol' ha hecho saltar las alarmas tras registrar varios casos de hospitalización en menores de 14 años por intoxicación en Málaga. Según informa 'Diario Enfermero', muchos expertos expertos del ámbito médico han advertido que los menores se convierten en un grupo vulnerable porque utilizan las redes para buscar reconocimiento, por aceptación social y por curiosidad. Y ahora son los enfermeros los que quieren avisar de lo que puede ocurrir con una toma excesiva de este medicamento.

El reto consiste en ingerir cantidades peligrosas del medicamento como forma de diversión. Pero puede causar consecuencias irreversibles y, en los peores casos, la muerte.

"El paracetamol es un fármaco seguro cuando se utiliza correctamente, pero su consumo en dosis elevadas puede provocar daños hepáticos graves, con consecuencias irreversibles y que pueden llevar a la muerte", explica Héctor Nafría, divulgador científico de la Unidad de Cultura Científica del Consejo General de Enfermería.

El uso indebido del paracetamol puede afectar directamente al hígado

Los expertos señalan que es necesario abordar este problema de salud pública que está relacionado con el ecosistema digital. Así, advierten que el uso indebido de estos medicamentos puede provocar daños importantes. "La rápida propagación de estos contenidos evidencia cómo los entornos digitales no son neutros, sino que influyen en los comportamientos, percepciones y decisiones relacionadas con la salud, especialmente entre la población más joven", asegura el divulgador científico.

El uso indebido del paracetamol puede afectar directamente al hígado. Y lo que comienza como un reto, acaba en una urgencia hospitalaria. "Prohibir no es suficiente. Necesitan comprender que un medicamento común puede ser peligroso si se utiliza mal", indican las enfermeras.

Los peligros de tomar una cantidad elevada de paracetamol

El papel de las enfermeras especialistas en Pediatría es clave en estos casos. "La ingesta de una cantidad elevada de paracetamol -considerada tóxica a partir de más de 100 mg/kg de peso en población infantil- puede provocar una intoxicación aguda muy grave, con afectación principal del hígado. El problema es que el daño no siempre se manifiesta de forma inmediata, lo que puede retrasar la búsqueda de atención médica", sostiene la especialista en Pediatría, Tamara Domingo.

Durante las primeras 12 a 24 horas tras la ingesta, los síntomas pueden ser leves y confundirse con un malestar común. Así, aparecen náuseas, vómitos, sudoración, pérdida de apetito o dolor abdominal. Entre las 24 y 48 horas incluso puede observarse una mejoría subjetiva, aunque a nivel analítico comienzan a elevarse parámetros como las transaminasas o la bilirrubina, indicadores de que el daño hepático está en curso.

"El momento más crítico suele producirse entre las 72 y 96 horas, cuando se alcanza el pico máximo de hepatotoxicidad. En esta fase puede aparecer ictericia y, en los casos más graves, fallo hepático. Si la evolución es favorable y el menor supera la fase aguda, la recuperación puede comenzar en torno a los siete u ocho días", destaca Domingo.

¿Cómo puedo evitar esto?

Para evitar estos casos, no solo se tiene que cerrar bien un envase sino combinarlo con un almacenamiento seguro, una dosificación correcta y una educación para la salud. "Los medicamentos deben guardarse fuera de la vista y del alcance de los menores, preferiblemente en lugares elevados o bajo llave, asegurándose de que los sistemas de cierre de seguridad queden correctamente activados", indica.

"Respecto a la dosificación, en Pediatría las dosis deben calcularse siempre en función del peso del menor y utilizar exclusivamente el dispositivo medidor que acompaña al fármaco. Medir “a ojo” o emplear utensilios domésticos puede provocar errores significativos. Además, el riesgo de duplicidad existe, ya que muchos preparados para procesos gripales contienen paracetamol, lo que puede llevar a administrar una dosis excesiva sin ser conscientes", añade la especialista.