Los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden al Gobierno Central en la gestión sanitaria

En un estudio realizado por Ipsos en ambos territorios, se muestra una alta insatisfacción con su sanidad pública, gestionada por el Ministerio de Sanidad
El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con el sistema sanitario público
“Insatisfacción” es la palabra que mejor define lo que sienten muchos vecinos de Ceuta y Melilla respecto a la atención sanitaria en sus ciudades. Así lo refleja un estudio de Ipsos: el 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con el sistema sanitario público.
Problemas de acceso
El informe señala dificultades para acceder a algunos servicios. Conseguir una cita o acudir a atención especializada es uno de los problemas más repetidos.
“Los tiempos de espera para consultas médicas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas son lo peor valorado: el 66% en Ceuta y el 59% en Melilla lo califican de forma negativa.
Por el contrario, lo mejor valorado es el personal sanitario, principalmente la capacitación de médicos y enfermería, así como el trato recibido”, explica Silvia Bravo, directora de opinión pública de Ipsos.
Gestión estatal
A diferencia del resto de comunidades autónomas, la sanidad en Ceuta y Melilla depende directamente del Estado a través del INGESA. El estudio refleja además una valoración muy negativa de la gestión sanitaria del Gobierno central.
“La gestión sanitaria obtiene una media de 3,7 sobre 10. En concreto, el 56% de los ceutíes y el 52% de los melillenses se declaran muy insatisfechos con la gestión”, reconocen desde Ipsos.
Estos resultados evidencian un fuerte descontento ciudadano con el funcionamiento de la sanidad pública en ambas ciudades.