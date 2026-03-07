Redacción Galicia Europa Press 07 MAR 2026 - 13:52h.

La comunidad gallega es la primera de España en aplicar la medida que protege la salud de los menores

El objetivo de la ley es "educar y concienciar a la juventud abordando las adicciones desde una perspectiva integral"

Santiago de CompostelaEn Galicia ya ha entrado en vigor la prohibición anunciada en enero de vender bebidas energéticas y vapeadores a menores. Desde este 7 de marzo, la ley debe cumplirse en los negocios que tengan estos productos.

Como pionera en nuestro país, la comunidad autónoma gallega "se convierte en la primera que regula esta materia en España", tal y como destacó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Recordamos que también el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, avanzó en febrero que se pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años.

Algo a lo que la Xunta de Galicia ya se había anticipado y que supone "un antes y un después" en la protección de la salud de quienes están en edad juvenil, según expresó igualmente el conselleiro.

Equipara las bebidas energéticas al alcohol y los cigarros electrónicos al tabaco

En declaraciones a los medios durante su visita a la Unidad de Atención a la Drogodependencia de Santiago de Compostela explicó que se equiparan así las bebidas energéticas al alcohol y los cigarros electrónicos al tabaco.

Reiteró que es una de las leyes contra las adicciones "más ambiciosas de Europa", sumándose la región gallega a otros países que apuestan por reforzar la protección de la salud de los menores, como Polonia o Letonia.

Gómez Caamaño resaltó que el objetivo principal de la norma es "educar y concienciar a la juventud, abordando las adicciones desde una perspectiva integral".

En ese contexto, habló del proceso de integración de las 13 unidades municipales de atención a la drogodependencia en el Sergas, que se hizo efectivo el 1 de enero.

Atención a más de 7.100 pacientes drogodependientes en Galicia

Según relató, el proceso de integración tiene por objeto unificar la gestión y ofrecer una "asistencia integral", además de garantizar el correcto funcionamiento de estos dispositivos, a los que el Gobierno gallego destina una inversión de 4,8 millones de euros.

Las unidades de atención a la drogodependencia atienden cada año más de 7.100 pacientes en toda Galicia, poniendo a su disposición todos los recursos humanos y materiales del sistema público de salud.

Concretamente, la unidad de Santiago cuenta con área de atención ambulatoria, unidad de día y taller ocupacional. Su plantilla está integrada por un equipo multidisciplinar que incluye profesionales de la medicina, de la enfermería, de la psicología y del trabajo social.

La unidad atiende a una población de 352.000 habitantes de 40 ayuntamientos, ayudando a cerca de 1.000 personas cada año a superar sus adicciones.