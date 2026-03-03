Así lo señala un análisis mundial que estima que los casos anuales en el mundo sigan aumentando hasta superar los tres millones en 2050

Un médico anuncia un nuevo tipo de mamografía sin dolor ni radiación: "Abraza la mama y crea una imagen en 3D"

Compartir







La mortalidad por cáncer de mama en España ha caído casi un 42% en las últimas tres décadas y cada vez se diagnostican más casos, según un análisis mundial que estima que hubo más de dos millones de nuevos casos en el mundo en 2023.

Tal como recoge un nuevo estudio publicado en The Lancet Oncology, en ese año se registraron en nuestro país 34.400 nuevos casos de cáncer de mama y aproximadamente 6.800 muertes por esta enfermedad, lo que refleja lo que ha sido un descenso pronunciado en los fallecimientos por esta causa entre 1990 y 2023. No obstante, y aunque los datos reflejan avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento, este último análisis global también señala que se espera que los casos anuales en el mundo siguen aumentando, llegando a superarlos tres millones en 2050, casi un millón y medio más que en 2023, debido fundamentalmente al crecimiento y envejecimiento de la población.

El cáncer de mama y su evolución: los cribados y la detección temprana, claves en la lucha

Para dotar de rigurosidad al análisis, los investigadores analizaron estadísticas en 204 países y territorios, distinguidas por edad y sexo y durante una etapa de 33 años, entre 1990 y 2023, utilizando para ello registros poblacionales de cáncer, sistemas de registro civil y datos de autopsias. Todo ello, calculando las tasas de mortalidad e incidencia del cáncer de mamá, con estimaciones de las tasas de supervivencia.

Los resultados, en ese sentido, vinieron a constatar que los programas de cribado, diagnóstico y tratamiento son determinantes a la hora de lograr una disminución de la mortalidad, razón por la cual el estudio detectó diferencias claras entre los países con más desarrollo y rentas más altas, frente a los más pobres, donde tanto la incidencia y la mortalidad se disparan.

PUEDE INTERESARTE Un tercio de pacientes de cáncer de mama deja la terapia hormonal por sus efectos secundarios adversos

“Mientras que quienes viven en países de altos ingresos suelen beneficiarse de la detección, un diagnóstico más oportuno y estrategias de tratamiento integrales, la creciente carga del cáncer de mama se está trasladando a los países de ingresos bajos y medianos-bajos”, explica Kayleigh Bhangdia, del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, EEUU, autora principal del estudio.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A ese respecto, incide en que en estos últimos, es decir, en los territorios con menos renta, “las personas a menudo se enfrentan a diagnósticos en etapas más avanzadas, un acceso más limitado a atención médica de calidad y tasas de mortalidad más altas que amenazan con eclipsar el progreso en la salud de las mujeres”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por todo ello, y siendo el cáncer de mama “una de las principales causas de mortalidad y morbilidad entre las mujeres”, subrayan que la enfermedad sigue teniendo “un profundo impacto”, esperándose de hecho un aumento de los casos en los próximos años y pese a todos los avances.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Concretamente, el estudio estima que los casos de cáncer de mama se incrementarán un tercio y pasarán de los 2,3 millones detectados en 2023 a alcanzar los 3,5 millones en 2050. Además, se espera que las muertes asociadas se incrementen un 44% hasta llegar a 1,4 millones, golpeando especialmente a las naciones con menos recursos.

El cáncer de mama en España: menos mortalidad pese al aumento de los casos

En el caso de España, los datos indican que los esfuerzos en lo referida al tratamiento de la enfermedad están obteniendo resultados positivos, pese a que los casos siguen en aumento.

Concretamente, pese a que en el periodo de estudio, entre 1990 y 2023, la incidencia se elevó en un 65,5% más de nuevos casos, –65 casos nuevos por 100.000 habitantes por año–, la mortalidad descendió un 41,9% menos en ese periodo; un descenso que no solo apunta a la efectividad de la lucha contra el cáncer de mamá, con menos muertes pese a registrarse más casos, sino que además se sitúa por encima de la media de disminución de la mortalidad en países desarrollados o con rentas más altas.

Ante estos resultados, y ante el aumento simultáneo de la incidencia y la mortalidad en otras regiones, el estudio publicado en The Lancet Oncology insiste en que “sin intervenciones efectivas, muchos países no alcanzarán el ambicioso objetivo de la iniciativa global contra el cáncer de mama de la OMS, que busca una reducción anual del 2,5% de las tasas de mortalidad estandarizadas por edad para 2040”.

Frente a ello, alertan de que el cáncer de mama “afecta de manera desproporcionada a algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo”, lo que agravará “aún más” las “desigualdades sanitarias a nivel global sin una acción inmediata y decisiva”.