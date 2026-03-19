Reino Unido ha activado la vacunación masiva ante los múltiples casos de meningitis: dos jóvenes han perdido la vida

Muere un menor de 15 años por meningitis en el área de salud de Don Benito-Villanueva, en Badajoz

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Un brote de meningitis está causando pánico en Reino Unido. Algunas universidades y colegios han suspendido las clases ante la infección de muchos de sus alumnos y la muerte de algunos de los contagiados. Durante esta semana dos jóvenes de 18 años han perdido la vida por la enfermedad.

Desde el Gobierno han activado planes de vacunación masiva para evitar que el brote se expanda con más facilidad y entre más personas. La imagen que dejan los centros de salud es muy llamativa. Las colas de espera rodean todo el edificio de todos los jóvenes y personas que han decidido ir a ponerse la vacuna de manera voluntaria.

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En Reino Unido no se la juegan y miles de personas han acudido a los centros de salud para poder ser vacunados cuanto antes de una enfermedad que ya se ha cobrado la vida de varias personas y que ha infectado a muchos jóvenes. En total, el país ha registrado "27 infectados y dos personas fallecidas", según explica desde Londres la reportera Ainhoa Paredes.

Vacunación masiva para prevenir antes de Semana Santa

"Estos casos están relacionados en concreto con un club nocturno de Canterbury, una ciudad universitaria en la que ha cundido el pánico. Ya hay estudiantes que prefieren aislarse, quedarse en sus habitaciones, aunque es algo que los profesionales han recomendado".

"Muchos médicos han estado recetando de manera preventiva antibióticos para que los que acudían a vacunarse se los tomasen primero y luego se aplicasen la vacuna. Ya hay más de 1.500 vacunados y pese a los esfuerzos de la vacunación masiva antes de Semana Santa, las autoridades advierten de que nunca jamás habían visto una expansión tan rápida de la enfermedad".