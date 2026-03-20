Ha sido identificado por investigadores del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y del Hospital Universitario de Santa María de Lleida

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Un grupo de investigadores del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y del Hospital Universitario de Santa María de Lleida ha detectado el primer caso documentado en el mundo de transmisión de una enfermedad minoritaria a través de un donante de esperma anónimo en una clínica de reproducción asistida.

Concretamente, han detectado un caso de angioedema hereditario, una enfermedad genética muy poco frecuente que provoca hinchazón en la piel, aparato digestivo o vías respiratorias; síntomas que afectan al 60-80 % de las mujeres portadoras, frente a una probabilidad muy baja en los hombres.

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El primer caso de transmisión de una enfermedad rara por donante de esperma

Publicado en la revista científica 'Frontiers in Immunology', el trabajo desarrollado destaca la identificación de varios casos portadores de la misma variante genética (T328K gen F12), todos ellos concebidos mediante reproducción asistida a través de un único donante.

Concretamente, la investigación arrancó con una paciente que presentaba episodios recurrentes de hinchazón en la cara, sin responder a los tratamientos antialérgicos habituales, y cuyo análisis genético identificó la variante T328K.

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De igual modo, ésta última fue también detectada posteriormente en otras personas concebidas con el esperma del mismo donante, mientras que no estaba presente en la línea materna analizada.

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Con ese cruce de coincidencias y ante la sospecha de que la mutación genética podía proceder del padre, los investigadores contactaron con la clínica de fertilidad y, tras coordinar un estudio con el banco de esperma, pudieron confirmar que este era portador heterocigoto de la variante.

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Un caso especialmente relevante expuesto por investigadores en Cataluña

Ante la situación, la clínica notificó a las mujeres que habían utilizado el esperma de dicho donante, un procedimiento que permitió igualmente identificar a más portadores, algunos de ellos sin manifestaciones sintomáticas.

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"Desde el punto de vista genético, este caso es especialmente relevante porque demuestra cómo una variante patogénica puede pasar desapercibida en un donante asintomático y transmitirse a varios descendientes", ha explicado el jefe del grupo de Inmunología Traslacional del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Roger Colobran.

Este caso, subrayan los investigadores, pone de relieve los retos que plantean las enfermedades genéticas hereditarias asintomáticas en los programas de donación de gametos, ya que el cribado genético de los donantes se centra principalmente en enfermedades infecciosas.

Al respecto, indican que, en regiones donde esta variante es más prevalente, podría valorarse el cribado dirigido al gen F12.