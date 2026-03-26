Claudia Barraso 26 MAR 2026 - 19:58h.

Al menos 87 candidaturas se han presentado distribuidas en tres categorías dolor y dolor infantil en prensa escrita, dolor en medios audiovisuales

María Casado agradece en pleno directo a la Universidad de Nebrija el premio recibido por su trayectoria profesional: "Es un regalo"

Compartir







La Fundación Grünenthal ha celebrado la XVI edición de la entrega de Premios de Periodismo para reconocer un año más el trabajo realizado por los medios de comunicación y los periodistas, que sensibilizan a la sociedad sobre el dolor crónico en España, su diagnóstico, evolución y tratamiento. Esta iniciativa cuenta con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). Se han presentado 87 candidaturas distribuidas en tres categorías: dolor y dolor infantil en prensa escrita, dolor en medios audiovisuales

En la categoría de dolor en medios de comunicación escritos, la Mención Especial, algo que solo ha sido entregado en esta edición, ha sido para Candela Hornero, periodista de Telecinco.es, por su compromiso con visibilizar el impacto del dolor en las diversas publicaciones presentadas a concurso y que el jurado ha valorado por tener todas ellas una alta “calidad, enfoque y sensibilidad”.

PUEDE INTERESARTE Malena Guerra, galardonada con el Premio Periodístico de la Guardia Civil por su cobertura de la DANA de Valencia

El primer premio, por su parte, ha sido para “Discapacidades invisibles” publicado por Laura G. De Rivera, de la revista Muy Interesante; y el segundo premio al artículo “Migraña, la enfermedad que no es un simple dolor de cabeza”, elaborado por Rafael Sardiña, para El Periódico (Prensa Ibérica).

La valoración del jurado

Los miembros del jurado han valorado que la información publicada o emitida haya tratado el dolor desde un punto de vista asistencial, biopsicosocial, socioeconómico o de concienciación, que la información sea veraz, objetiva, lo más completa posible y de alta calidad, así como las fuentes consultadas para su elaboración, el lenguaje y la originalidad de los textos.

El jurado de esta XVI Edición de los Premios de Periodismo ha estado conformado por Sergio Alonso, director adjunto de La Razón y vocal de ANIS; Ana Esquivias Escobar, patrona de la Fundación Grünenthal; José Manuel González Huesa, director general de Servimedia; María Madariaga Muñoz, presidenta de la Sociedad Española del Dolor (SED); Jordi Miró, director de la Cátedra de Dolor Infantil Universidad Rovira i Virgili-Fundación Grünenthal; Rosa Moreno, patrona honorífica de la Fundación Grünenthal; Juan Quintana, director y patrono de la Fundación Grünenthal; y Jaume Segalés Fernández, director y presentador de EsSalud en EsRadio