Carlos Franganillo entrevista a Jesús Sánchez Etxaniz, pediatra de cuidados paliativos en el Hospital Cruces de Bilbao

El testimonio del padre de Alejandro, un niño en paliativos con una enfermedad sin cura: "No hay nada que se pueda hacer"

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En 2025, Jesús Sánchez Etxaniz, un pediatra bilbaíno, fue amonestado por sus superiores por "estar en la calle, con los recursos del hospital", fuera de su horario laboral, para atender a una niña de cuatro años que se estaba muriendo. También le advirtieron de que “si ocurría algo no vamos a tener la cobertura legal del hospital”.

Su historia fue una puerta que abrió un interés social y que llamó la atención de la gente por que se sancionara a un médico por atender a una persona que lo necesitaba.

Sánchez lleva trabajando en Bilbao más de 13 en cuidados paliativos pediátricos, haciéndolo a veces a domicilio. Allí no hay un servicio de 24 horas siete días a la semana y él y su equipo decidieron saltarse ese horario y seguir yendo a los domicilios.

"No pretendemos que nos den palmaditas, pero al menos que nos dejen hacer"

Su amonestación tuvo mucha trascendencia. "Es fácil entender que la enfermedad y la muerte no entiende de horarios ni de festivos. Les parecía que estábamos haciendo algo que no era muy correcto y bueno, pues nos llamaron un poquito al orden. Decían que estábamos utilizando recursos del hospital fuera del horario para el cual estamos contratados", explica el médico del Hospital Cruces de Bilbao a Carlos Franganillo.

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Una especie de "mundo al revés", en el que alguien que voluntariamente está haciendo un servicio donde el sistema no llega, acaba siendo amonestado. "Es frustrante. Cuando te dedicas a esto tienes que estar muy convencido que hay que hacerlo. Yo suelo decir que me dedico a esto porque los niños se mueren y alguien se tiene que dedicar a que se mueran bien. Ojalá no nos pudiéramos dedicar a esto", cuenta.

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"No pretendemos que nos den palmaditas, pero por los menos que nos dejen hacer. Además, los cuidados paliativos son un derecho internacionalmente reconocido por la OMS, que ese derecho no es un privilegio que dependa del código postal", insiste.

Cuenta Jesús Sánchez que, con el tiempo, se ha creado una comisión multidisciplinar que estudia las atenciones paliativas. "Ha tenido una repercusión positiva. Otras comunidades autónomas tomaron nota de lo que pasó en Euskadi y han empezado ya a hacer planes de cuidados 24/7. Muchos nos agradecen lo que ocurrió y su repercusión", concluye el pediatra bilbaíno.