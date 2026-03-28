En las últimas horas, varios sectores ultraconservadores han difundido bulos y mentiras sobre la eutanasia de Noelia Castillo

Las palabras de Noelia Castillo antes de morir al recibir la eutanasia: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”

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Tras meses de lucha judicial con su padre, Noelia Castillo moría el pasado jueves 26 de marzo al serle practicada la eutanasia. El caso de Noelia Castillo es uno de los más de 400 que se producen al año en España, pero tiene una complejidad añadida que ha abierto el debate sobre los pleitos en la eutanasia. Noelia Castillo sufría una paraplejia a raíz de un intento de suicidio. Tras pasar por varios tribunales médicos, la joven consiguió fecha para su eutanasia hace dos años. Sin embargo, la resistencia judicial iniciada por su padre fue posponiendo ese momento hasta este jueves 26 de marzo cuando la joven ha conseguido que se le permita su deseo de morir dignamente.

Durante estos 600 días de lucha judicial, los rumores y los bulos sobre el estado de salud y la situación personal de Noelia Castillo no han cesado en las redes sociales, sobre todo en los últimas semanas cuando el caso tomaba especial relevancia mediática. Agresiones sexuales protagonizadas por migrantes, donación de órganos por parte del hospital o una eutanasia por depresión, son algunas de las mentiras que grupos ultraconservadores se han dedicado a propagar por las redes sociales.

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Los bulos sobre la eutanasia de Noelia Castillo

¿Sufrió Noelia Castillo una agresión sexual? : según el propio testimonio de Noelia Castillo, durante su adolescencia tuvo que pasar varios meses en diferentes centros de menores. En este tiempo, la joven s ufrió varias agresiones sexuales. Agresiones que le llevaron a un intento de suicidio en octubre de 2022.

: según el propio testimonio de Noelia Castillo, durante su adolescencia tuvo que pasar varios meses en diferentes centros de menores. En este tiempo, la joven s Noelia Castillo nunca apuntó que estas agresiones sexuales las cometiesen grupos de menores migrantes no acompañados: al revelar estas agresiones que sufrió durante su adolescencia, varios sectores ultras han ido difundiendo informaciones falsas a través en las redes sociales en las que se asegura que fueron menores migrantes no acompañados los que abusaron de Noelia. Informaciones falsas ya que Noelia Castillo nunca ha revelado en sus intervenciones ningún tipo de dato sobre sus agresores. Un bulo que lanzó la asociación Abogados Cristianos y del que se ha hecho eco el propio Santiago Abascal, líder de Vox.

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Noelia Castillo recibió la eutanasia para la donación de órganos: otra de las mentiras que han ido cogiendo velocidad y se han ido distribuyendo por las redes sociales es la que asegura que la joven ha recibido la eutanasia ya que sus órganos 'estaban comprometidos' para ser donados a otor paciente. Un dato completamente falso que ha vuelto a ser infundado por Abogados Cristianos. Desde la organización se ha asegurado que los médicos que interceden o participan en el proceso de eutanasia reciben dinero si el paciente dona sus órganos. Otro bulo que muchos usuarios han creído a través de las redes sociales.

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La supuesta depresión de Noelia Castillo: por último, otra de las mentiras que ha corrido como la pólvora en redes sociales como X o Facebook ha sido la que apunta a que Noelia Castillo pidió la eutanasia porque estaba deprimida. La joven padecía tremendos dolores derivados por una paraplejia a raíz de un intento de suicidio. Según los informes médicos, Noelia sí padecía "síntomas depresivos", pero estos nunca han mermado su capacidad de decisión, ni el criterio médico de los tribunales que aceptaron la solicitud de la paciente.

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Hay que destacar que el pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña destacaba que Noelia Castillo presentaba "una situación clínica no recuperable" que le producía "una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante". Por lo que todos estos bulos divulgados por las redes sociales no hacen nada más que alimentar los discursos y las informaciones falsas de los sectores más ultras y conservadores.

El acoso que ha sufrido Noelia Castillo en sus últimos días

Otro de los detalles que ha sorprendido y ha indignado a raíz del caso de Noelia Castillo ha sido el protagonizado por el movimiento ultracatólico que ha estado acosado a la joven para intentar 'convencerla' o 'persuadirla' para que no recibiese la eutanasia. La propia ministra de Sanidad, Mónica García, denunciaba el acoso que Noelia Castillo había sufrido en sus últimas horas por parte de "organizaciones ultras" para poder ejercer su derecho a la Ley de la eutanasia.

"Hoy por fin se ha puesto fin al sufrimiento de Noelia Castillo, ejerciendo su derecho a morir dignamente, así como contempla la ley de eutanasia. Hay que lamentar que organizaciones ultras le han estado acosando y presionando hasta el último momento, solamente por ejercer su derecho a disponer de su propia vida y a disponer también de su muerte", señalaba la ministra de Sanidad durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

El manual de buenas prácticas en eutanasia

Tras ello, García subrayaba que el CISNS llevaba en un principio un manual de buenas prácticas en eutanasia, así como la estrategia de cuidados paliativos, aunque finalmente no se han podido abordar debido a que el Consejo se ha dedicado exclusivamente al conflicto de la huelga médica.

Por último, la titular de Sanidad dejaba "claro" que la actual Ley de la eutanasia es "garantista" y quienes han solicitado acogerse a ella han podido ejercer su derecho.

¿Cómo ha sido la eutanasia de Noelia Castillo?

A las 18:00 horas de la tarde del jueves 26 de marzo Noelia Castillo recibía la eutanasia. Lo hacía sola, tal y como ella pidió. Antes estuvo acompañada por sus padres, sus hermanas, su abuela, amigas y amigos. Sin embargo, la joven pidió que todos sus familiares y entorno cercano se marchasen de la habitación antes de que se iniciase el proceso de eutanasia.

En ese momento, Noelia Castillo se quedó a solas con el médico que le administró este protocolo de 15 minutos que está compuesto de tres fármacos y una sedación principal. Finalmente, la joven recibió la eutanasia a media tarde gracias al rechazo de la juez a las medidas cautelarísimas que solicitaba su padre para detener el proceso. Una familia en contra de la voluntad de la joven a la que se unían los rezos de varios grupos ultracatólicos que se concentraban en la puerta del hospital barcelonés.