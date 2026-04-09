Claudia Barraso 09 ABR 2026 - 19:26h.

Plex ha grabado un vídeo con el cirujano Diego González donde el especialista ha lanzado una advertencia sobre el vaper

El consumo de vapeadores entre los menores de edad aumenta en España a casi el doble: el 11,1% vapea

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El youtuber Plex ha grabado un vídeo junto al cirujano torácico español Diego González donde muestran y explican las consecuencias que fumar vaper. El especialista ha podido ver muchos casos de gente joven con serios problemas en el aparato respiratorio causado por vapear.

“Hemos visto a una paciente que tenía el pulmón lleno de bullas, que una chica joven no debería tenerlas y fui a hablar con ella para ver qué fumaba. El tabaco no es tan agresivo para eso, entonces ella me dijo que vapeaba. Lo hemos visto en más pacientes”, explica en el vídeo el médico. Junto a Plex ha querido advertir sobre el riesgo del vaper, una tendencia que se ha puesto muy de moda entre los jóvenes y que muchos desconocen todos los riesgos que tiene.

“Estamos viendo muchos casos en gente joven, con lo cual yo creo que esto es una señal para que la gente deje de hacerlo”. De hecho, además de advertir a sus pacientes, también tratan de alertar a los Gobiernos para que endurezcan las medidas contra el vaper. “Tenemos que empezar a informar de que el vaper está dañando los pulmones seriamente”.

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El comunicado del cirujano en redes sociales

“Debido a las sustancias químicas inhaladas se produce un daño pulmonar irreversible que no sabemos cómo puede afectar en un futuro”, añadía Diego en el post donde publicaba el vídeo grabado con Plex. Gracias a este post, el doctor ha podido dar voz a un problema cada vez mayor en España y en muchas partes del mundo.

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Mucha gente joven ha padecido problemas muy graves de salud por culpa del vaper, por lo que el cirujano ha contado experiencias personales que se ha encontrado en los pulmones de pacientes jóvenes a los que ha operado. Algunos Gobiernos ya se han movilizado contra el creciente consumo del vaper y advierten sobre el peligro que tiene consumirlo a diario.