El tratamiento se administró a otros tres pacientes: uno sigue en la UCI, otro está en planta y otro ha sido dado de alta

La oncóloga Carmen Beata explica la gravedad de alterar mínimamente la dosis de un tratamiento de cáncer de un paciente: "Si en vez de 10, le doy 15..."

El Hospital Universitario de Burgos ha asumido como un error humano la muerte de dos pacientes de cáncer, al multiplicar por seis la dosis de un fármaco elaborado en el propio hospital. Se trata de un medicamento un tratamiento que se administró a otros tres pacientes, uno de ellos está ahora mismo en la UCI.

Dicho paciente permanece en estado reservado y otro continúa ingresado en planta, mientras que otro ya ha sido dado de alta. En cuanto a los fallecidos, ambos tenían más de 60 años. Uno falleció pocas horas después de acudir al hospital y otro a los pocos días.

El hospital ha ofrecido esta misma tarde una rueda de prensa en la que ha incidido en que todo ha sido un error humano a la hora de elaborar el fármaco desde la farmacia y que además se multiplicó por seis la dosis que había que administrar. En cuanto el centro hospitalario ha tenido conocimiento de lo ocurrido, ha prestado apoyo psicológico y jurídico a las familias afectadas.

"Una toxicidad inesperada"

En un comunicado, el hospital ha detallado que el 18 de diciembre se detectó "una toxicidad inesperada" en estos cinco pacientes oncológicos. Aseguran que se trató de un fallo humano y que la gerencia asume la responsabilidad sin señalar a ningún miembro del personal. El incidente ha afectado únicamente a estos pacientes.

Desde el HUBU han precisado que, tras conocer lo sucedido, se inició de inmediato una investigación interna para esclarecer las causas y que se han revisado los protocolos de actuación con el objetivo de reducir riesgos y minimizar la posibilidad de errores similares.

También han subrayado que han mantenido comunicación constante con las familias y los pacientes, proporcionándoles información completa, explicaciones detalladas y acceso a los recursos y servicios jurídicos del centro. Tanto la Consejería de Sanidad como el hospital lamentan profundamente el fallecimiento de los dos pacientes y han expresado su deseo de una pronta recuperación para los otros tres afectados.