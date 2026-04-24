Raquel Noya Sevilla, 24 ABR 2026 - 06:30h.

Un nuevo software de análisis contratado por el SAS permitirá el diagnóstico precoz de miles de mujeres

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas, según datos del servicio de salud autonómico

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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) acaba de licitar un contrato de casi seis millones de euros para implementar un software de análisis automático de imágenes radiodiagnósticas, (en concreto mamografías y tomosíntesis 3D) que, gracias al uso de algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) podrá agilizar el diagnóstico precoz del cáncer de mama a miles de mujeres en toda la comunidad.

El SAS prevé que esta solución tecnológica procese, como mínimo, unos 2,3 millones de exámenes mamográficos, lo que se traduce en un avance significativo para el programa de detección precoz del cáncer de mama, el tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas, según datos de la entidad sanitaria.

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Según la memoria del contrato publicada por el SAS, "los desarrollos recientes en el campo de la Inteligencia Artificial abren un nuevo horizonte en el terreno de los sistemas de apoyo al diagnóstico" y la literatura científica evidencia que los sistemas basados en aprendizaje profundo superan el rendimiento de las técnicas tradicionales.

Detectar el cáncer lo antes posible

El SAS considera que este contrato es clave para que el programa de detección funcione mejor y ofrezca un servicio de más calidad. Hasta ahora, los profesionales tenían que revisar muchas imágenes a mano, lo que suponía una carga de trabajo muy alta y, consecuentemente, lenta. Con esta nueva herramienta se busca aprovechar mejor el tiempo disponible, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de mamografías que se realizan y que “cada una se revisa dos veces de forma independiente”, aseguran.

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Además, desde la Administración sanitaria explican que esta solución digital ayudará a preparar el programa para posibles cambios en el futuro, como ampliar la edad de las mujeres que participan o asumir más actividad. Esto permitirá organizar mejor el trabajo y repartir las tareas de forma más equilibrada, dejando más tiempo a los especialistas para centrarse en las partes más complejas, como el seguimiento de los casos o la realización de pruebas adicionales.

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La IA al servicio de la ciudadanía

Esta medida forma parte del plan puesto en marcha por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía después de que se confirmara que 2.317 mujeres del programa de detección precoz no recibieron correctamente la información sobre los resultados de sus pruebas. A raíz de esto, las afectadas han iniciado acciones legales para reclamar posibles daños.

El programa andaluz para detectar a tiempo el cáncer de mama comenzó en 2018. La prueba más habitual es la mamografía en ambos pechos, que se hace desde dos ángulos distintos y se repite cada dos años. Además, cada imagen la revisan dos profesionales por separado, sin ponerse de acuerdo entre ellos en un primer momento, ya que así se consigue detectar entre un 5% y un 15% más de casos.

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En 2024 se realizaron más de 408.000 mamografías dentro de este programa. De todas esas mujeres, unas 34.000 tuvieron que acudir al hospital para hacerse más pruebas. Ese mismo año se detectaron 4,46 casos por cada 1.000 mujeres examinadas, lo que muestra el papel tan importante que tiene este programa para la salud de la población andaluza.

Por otro lado, el uso de la inteligencia artificial en el análisis de imágenes médicas está suponiendo un cambio muy importante. De hecho, cerca del 80% de las herramientas de IA aprobadas como productos sanitarios en la Unión Europea se utilizan en este campo. Con esta tecnología se busca mejorar la rapidez y la precisión a la hora de detectar el cáncer de mama lo antes posible.