Europa Press Celia Molina Sevilla, 24 ABR 2026 - 16:05h.

El apoderado del joven torero, que se encuentra ingresado tras sufrir una grave cogida en Sevilla, ha actualizado su estado de salud

Quién es Octavio Mulet, el cirujano que ha operado a Morante de la Puebla y a Roca Rey con 72h de diferencia

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Minutos después de que Francisco Rivera abandonase el hospital de Sevilla en el que se encuentra ingresado Andrés Roca Rey tras la grave cornada -de 35 centímetros y con dos trayectorias- que sufrió en el muslo este jueves en La Maestranza y por la que tuvo que ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza, el apoderado del torero, Luis Manuel Lozano, ha salido a las puertas del centro médico para dar la última hora sobre el estado del torero.

"Agradeceros primero estará que estéis aquí interesando por Andrés. Bueno, ha pasado la noche bien, la cornada es fuerte, muy extensa. Tiene mucho destrozo muscular pero, gracias a Dios, pues a nivel de arterias y nervios pues no le ha afectado. Se los ha tocado y eso pero no ha habido una afectación fuerte. El médico está contento con cómo ha salido la operación y estamos esperando a que siga la evolución a ver cuándo puede pasar a planta" comenzaba, habiéndose confirmado ya que ha salido de la UCI.

Nada más comenzar 'El Tiempo Justo', el programa ha comunicado "muy buenas noticias": "Hace apenas unos minutos, el torero ha pasado a planta, según nos ha podido confirmar su entorno. Ha pasado una noche muy complicada, pero sin fiebre, algo que los médicos han dicho que es muy importante", ha asegurado un reportero ubicado en la puerta del hospital Santa Ángela de la Cruz de Sevilla.

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Como ha asegurado el apoderado, Andrés "está contento y sobre la cornada, es a lo mejor lo que a él menos le importa. Está muy contento con el triunfo y con la actuación que tuvo, y como vio al público entregado a él. Ha pasado la noche bien, me ha dicho. A medianoche ya tuvo dolores y entonces le volvieron a sedar, pero está bien. He estado esta mañana con él y está bastante tranquilo y bien", añadió antes de confirmarse el traslado a planta.

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Roca Rey se encuentra bien, pero una fecha de alta clara

Respecto a la fecha de alta, su apoderado ha comentado que "el médico ha estado esta mañana viéndolo y nos ha dicho va a estar unos días de convalecencia y luego ya la recuperación para ver cuando puede volver al ruedo. Eso va en la persona, en cada torero. Lo importante es que se ponga bien y saldrá a la plaza cuando esté a tope" ha desvelado, sin atreverse a marcar fechas para su reaparición.

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Tana ha estado al lado de Andrés en todo momento

"La cornada ha sido muy fuerte. Lo que pasa que, gracias a Dios, al haber vasos y los nervios, que era el gran temor cuando le cogió, porque todo apuntaba a que iba a ser así, pues tiene mucho destrozo muscular. Por lo que me dicen va a costar tiempo recuperar pero, claro, el tema vascular no ha sido afectado" ha explicado, reconociendo que por el momento el peruano no habla de la cornada sino "solo de la faena, de cómo estuvo y de cómo vio al público entregado".

Y, aunque respetando la discreción con la que están llevando su historia de amor, el apoderado ha confirmado que Cayetana Rivera ha estado a su lado incondicionalmente en todo momento como el resto de sus seres queridos: "Sí, ya te he dicho que estamos todos ahí con él y estamos ahí apoyando, y esperando a que la recuperación sea lo más fuerte posible. Estamos todos alrededor de él, preocupados y dándole todo el cariño, y todo el apoyo del mundo" ha concluido.