Elena Moral 05 MAY 2026 - 21:48h.

Los expertos de la OMS han subido hoy a bordo para valorar la situación del crucero con hantavirus y ya han aprobado tres evacuaciones

La naviera del crucero del hantavirus emite un comunicado tranquilizador: no hay nuevos casos sintomáticos

Compartir







Los expertos de la OMS han subido hoy a bordo para valorar la situación del crucero con hantavirus y ya han aprobado tres evacuaciones de posibles contagiados. La duda es qué va a pasar ahora con los demás pasajeros. Se llegó a valorar su desembarco en Canarias, pero de momento el gobierno español aparca esa posibilidad.

No se debe olvidar que en el interior del crucero hay dos personas sintomáticas y un contacto de riesgo con las que habría que actuar con premura. "A las personas que tienen síntomas hay que evacuarlas y llevarlas a un hospital donde se les pueda atender en condiciones. Es es urgente e impepinable", destaca Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla. Y de eso debe encargarse un avión medicalizado. Se va a hacer de Cabo verde a Paises Bajos con las dos personas con síntomas. El contacto de riesgo también debe ser evacuado, en este caso a Alemania.

PUEDE INTERESARTE La cronología de cómo se fue expandiendo el hantavirus dentro del crucero: todavía no han decidido destino final

El experto aconseja para el resto "tener a los pasajeros aislados en sus respectivos camarotes e incluso bajo vigilancia médica durante el tiempo que se crea oportuno. Como tiene un periodo de incubación bastante largo no se sabe si podría haber otras personas afectadas. Debería ser un desembarco progresivo, por sectores y personas que no tengan síntomas tras el chequeo, los primeros".

Canarias no es una opción en estos momentos

No parece que la escala en Canarias sea ya una opción pese a lo dichno la OMS a lo largo del día. Como señala el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, "la OMS lanzó una recomendación sin contar con el gobierno español ni con el gobierno de Canarias". Tanto el Gobierno central como el autonómico consideran que la escala en canarias ya no tiene sentido si en el crucero ya no hay personas que necesitan antención o contactos estrechos de quienes contrajeron el virus.

Los expertos transmiten tranquilidad, pese a que el hantavirus no tiene cura y su mortalidad es del 40%. Pero cogido a tiempo con seguimiento médico se puede superar. "Lo más seguro es que aquellos pacientes que no han estado en contacto estrecho con el primer paciente es raro que desarrollen la enfermedad", señala África González, catedrática de Inmunología de Vigo. Destaca que el período de incubación largo que va "de entre dos a seis semanas" y la necesidad de "ventilaciones".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De momento, no ha trascendido el destino de final del crucero, pero si durante la nueva singladura hubiera personas que desarrollaran síntomas, el Gobierno asegura que el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad.