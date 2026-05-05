El hantavirus comenzó a expandirse entre los pasajeros del crucero desde el 11 de abril, día de la primera muerte

La naviera del crucero MV Hondius anuncia que no hay más casos de hantavirus sintomáticos

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Al menos tres personas han perdido la vida tras contagiarse de hantavirus, que mantiene en vilo a muchas personas a bordo del crucero ‘MV Hondius’ y las que se encuentran fuera también. En España, el ministerio de Sanidad ha mandado mensajes tranquilizadores a la población, pero desconoce si el destino final seguirá siendo Canarias como tenía previsto.

La pesadilla para estos pasajeros comenzó el 11 de abril, con la muerte del primer pasajero contagiado por hantavirus. Se trataba de un hombre neerlandés. La tripulación tuvo que mantener su cuerpo a bordo del barco hasta que llegaron a la isla de Santa Elena el 24 del mismo mes.

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En Sudáfrica, además del cadáver, también desembarcó su esposa que ya presentaba síntomas de la misma enfermedad y falleció dos días después. El 27 de abril se evacuó a la tercera persona contagiada y en ese entonces, aunque tenía los mismos síntomas, su situación era estable.

Hace tres días que conocíamos la tercera muerte de una persona a bordo del barco, justo cuando estaban a punto de llegar a Cabo Verde, donde todavía se encuentran los pasajeros en el interior del barco. se encuentra en estos momentos. Los profesionales explican que ese contagio pudo darse por los contactos que la mujer enferma pudo tener durante ese viaje.

Así continúa la situación dentro del barco

En el barco viajan algunos españoles como Aitana, oceanógrafa valenciana que trabaja desde hace varios años en el crucero como guía polar. Junto a ella viajan otros 13 españoles: cinco son catalanes, tres madrileños y un gallego. Aunque ninguno de ellos presenta síntomas y están en buen estado de salud, el Gobierno sigue muy atendo a su evolución.

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Jake Rosmarin, el influencer de viajes británico que se ha vuelto más viral por cómo ha ido reproduciendo en su perfil la evolución de la situación del barco, ha publicado esta tarde fotos sonriendo, afirmando que se encuentra bien y que se centran en lo positivo.

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Los pasajeros que siguen a bordo solo pueden esperar que no haya más contagios, y mientras tanto se distraen viendo películas o andando por el barco para despejarse como hace el influencer. Aún así, es crucial que mantengan las medidas de seguridad y la distancia, evitando interacciones sociales para que el virus no se expanda más.

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Otro influencer de viajes jordano, muestra cómo trasladaron el cuerpo del primer fallecido y el de su esposa, la mujer que enfermó a su llegada a Sudáfrica y que murió días más tarde. También relata cómo la preocupación aumenta al ver cómo poco a poco los síntomas del virus se propagaban en otras personas.