Sin vacuna ni tratamiento para el hantavirus: "No existe el medicamente mágico que lo cure"

La OMS y expertos tranquilizan y aseguran que su riesgo de contagio "no tiene nada que ver con la del coronavirus"

Minuto a minuto | La última hora sobre el crucero con un posible brote de hantavirus

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El mundo sigue pendiente del crucero 'MV Hondius', donde un posible brote de hantavirus ha provocado la muerte de tres pasajeros. Por el momento, hay además un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves. Oceanwide Expeditions, la naviera del crucero, ha informado de que no se han identificado nuevas personas sintomáticas por hantavirus a bordo "por el momento". Por otro lado, sostiene que se están llevando a cabo preparativos para la evacuación médica de las personas que actualmente requieren atención urgente.

El barco llegaría sin precedentes a Canarias, dando comienzo a un operativo portuario especial, ya que el crucero no atracaría de forma normal. "Se está monitorizando todos los pacientes que tienen sintomatología, siempre siguiendo el control, teniendo en cuenta que es un virus diferente", explica José Antonio López, virólogo.

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Aislamiento hospitalario para infectados y cuarentena controlada. "El barco ya se está ventilando y se está desinfectando", añade López. La OMS tranquiliza y asegura que el riesgo para la población canaria sería muy bajo. "La transmisión entre humanos no tiene nada que ver con la del coronavirus ni con otros virus de transmisión aérea", puntualiza el experto.

"Puede ser asintomático durante una a cinco semanas antes de mostrar la cara"

El hantavirus de América puede provocar un síndrome pulmonar. "Puede ser asintomático durante una a cinco semanas antes de mostrar la cara", señala el virólogo. El crucero zarpó del sur de Argentina, donde no existe el ratón transmisor del virus. Hay que recordar que no hay vacuna ni tratamiento.

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"Aquí el medicamento mágico que te puedo dar y esto cura la infección no existe en el caso de los hantavirus", advierte Álex Almuedo, médico del Hospital Clínic ISGlobal. El contagio es grave, aunque no todos los infectados muestran síntomas. "Requiere un contacto estrecho, por ejemplo cambio de saliva", concluye Almuedo. La mortalidad es alta, en torno al 45%.