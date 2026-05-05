Oceanwide Expeditions, la naviera del crucero 'MV Hondius', ha informado de que no se han identificado nuevas personas sintomáticas

La naviera del crucero MV Hondius anuncia que no hay más casos de hantavirus sintomáticos

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Oceanwide Expeditions, la naviera del crucero 'MV Hondius', ha informado de que no se han identificado nuevas personas sintomáticas por hantavirus a bordo "por el momento". Por otro lado, sostiene que se están llevando a cabo preparativos para la evacuación médica de las personas que actualmente requieren atención urgente.

La compañía recuerda que se trata de dos miembros de la tripulación que presentan síntomas respiratorios agudos y, por tanto, "siguen necesitando atención médica urgente".

En cuanto a las investigaciones sobre la causa de la enfermedad y cualquier posible conexión entre los casos, la naviera manifiesta que "continúan en curso".

No obstante, sobre el posible origen del hantavirus, se remiten a la información dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las declaraciones de su portavoz, la doctora Maria Van Kerkhove, quien ha informado de la sospecha que la primera persona infectada probablemente contrajo el virus antes de embarcar.