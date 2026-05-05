Evacuados a Países Bajos tres pasajeros del crucero con hantavirus

El Gobierno neerlandés ha enviado dos ambulancias aéreas medicalizadas a Cabo Verde para evacuar a tres pasajeros del crucero Hondiu

Evacuan en Países Bajos a tres pasajeros con hantavirus del crucero 'MV Hondius'

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El Gobierno neerlandés ha enviado dos ambulancias aéreas medicalizadas a Cabo Verde para evacuar a tres pasajeros del crucero Hondiu en el que ha aparecido un brote de hantavirus. Se trata de los dos enfermos más graves, supuestamente infectados por hantavirus, y de un tercer pasajero que ha comenzado a presentar síntomas.

Dos de ellos serán trasladados a Países Bajos para recibir atención médica y el tercero, a Alemania. La decisión se produce después del rechazo de Cabo Verde y de las reservas de España a que el buque haga escala en Canarias. Tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el presidente canario, Fernando Clavijo, han considerado poco razonable esa escala. Una vez evacuados los enfermos, se decidirá si el crucero atraca en Cabo Verde, continúa hacia Canarias o sigue ruta hasta Países Bajos con el resto del pasaje.

De hecho, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su total oposición a que el buque, afectado por un brote de hantavirus con tres fallecidos, atraque en puerto canario. Tras una conversación con la ministra de Sanidad, Mónica García, Clavijo ha subrayado que la prioridad debe ser la contención y el tratamiento del virus en el punto de origen de la alerta, evitando riesgos innecesarios para la población del Archipiélago.

Son ya siete los casos de hantavirus detectados en el crucero: 3 han fallecido, uno se encuentra ingresado en un hospital de Sudáfrica y otros 3 son los que van a ser enviados a Países Bajos. La OMS no descarta que haya habido contagios de persona a persona en en el barco pero, de momento, aseguran, no hay más personas sintomáticas a bordo.