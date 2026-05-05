La naviera Oceanwide Expeditions ha afirmado que ultima la evacuación médica de dos tripulantes con síntomas respiratorios

La OMS asume que el brote de hantavirus en un crucero, que acogerá Canarias, se ha transmitido entre humanos dentro del barco

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Las primeras imágenes del buque MV Hondius, el crucero afectado por el posible brote de hantavirus, muestran el interior del barco. Tal y como ha publicado la agencia Associated Press, un grupo de expertos -vestido con los trajes de protección- ha entrado en la nave para evaluar la situación.

En las fotos aparecen las zonas comunes totalmente vacías, ya que los pasajeros se encuentran en sus habitaciones en cuarentena. El buque sigue sin permitir el desembarco de ninguna persona debido a la preocupación por la salud pública.

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Tres muertos, un enfermo grave y tres personas con síntomas leves

El crucero partió de Argentina el pasado 1 de abril y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que del posible brote se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves. Entre estos siete casos hay dos confirmados en el laboratorio y cinco que todavía son sospechosos.

"Los primeros síntomas aparecieron entre el 6 y el 28 de abril de 2026, y se caracterizaron por fiebre, síntomas gastrointestinales, una rápida progresión hacia la neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock", afirma la organización que asegura que continúan realizando investigaciones adicionales.

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Ultiman los detalles de la evacuación médica de dos tripulantes con síntomas

La naviera Oceanwide Expeditions ha afirmado que ultima junto a las autoridades la evacuación médica de dos tripulantes con síntomas respiratorios -uno leve y otro grave- que requieren atención médica urgente. Mientras continúa la incertidumbre ante la situación, el resto de pasajeros y tripulantes permanecerán a bordo hasta que se defina y autorice un puerto de desembarque, entre los que se barajan Las Palmas o Tenerife. Aunque el Ministerio de Sanidad se ha pronunciado al respecto y ha recalcado que todavía no se ha tomado la decisión de que el buque sea acogido por las islas.

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El Ayuntamiento de Canarias ha informado que este al mediodía o a primera hora de la tarde mantendrán una reunión con el Gobierno de España para conocer cuál es el protocolo que se va a seguir, según ha informado Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, en La Radio Canaria.

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El Ministerio de Sanidad ha informado de que 13 pasajeros y un miembro de la tripulación españoles se encuentran en el crucero afectado. El departamento que dirige Mónica García mantiene contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con las autoridades implicadas de Países Bajos de donde es la naviera Oceanwide Expeditions y de Reino Unido que irá facilitando toda la información verificada de la que disponga.