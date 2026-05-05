Entre los afectados por el brote hay tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves
La OMS confirma en un segundo caso de hantavirus en el crucero ‘MV Hondius’ y preparan la evacuación de dos tripulantes con síntomas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado un segundo caso de hantavirus vinculado al crucero 'MV Hondius', retenido frente a las costas de Cabo Verde, según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions. En total, entre los afectados por el brote hay tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha confirmado que se está negociando, "entre todas las instituciones implicadas", los mecanismos de distribución de los pasajeros a sus países de origen, así como la posible escala del crucero afectado por hantavirus en Canarias.
"Aún no es seguro que haya llegada a Canarias. El barco tiene bandera holandesa y, por lo tanto, todavía estamos hablando de la posibilidad de que, en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más cercano a Cabo Verde, vaya directamente hasta Holanda. Estas decisiones se están tomando ahora mismo, en estas horas", ha señalado en una entrevista en 'El Matí de Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press.
La OMS cree que el contagio se produjo fuera del barco
"Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco", señala la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.
Maria Van Kerkhove afirma que el barco se dirige a Canarias: "Estamos trabajando con las autoridades españolas"
La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, afirma que están trabajando con España para que pare el barco en Canarias: "Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo".
Los cinco catalanes que están en el crucero se encuentran en buen estado de salud
El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha explicado este martes que los cinco catalanes a bordo del crucero se encuentran "en buen estado de salud".
Los cinco se encuentran aislados en el crucero haciendo cuarentena y que están "tranquilos". El grupo de catalanes contactaron con Salud por correo electrónico para pedirles información sobre cómo actuar.
La OMS busca a los pasajeros de un vuelo a Sudáfrica en el que viajó una de las fallecidas
La OMS está buscando a los pasajeros de un vuelo procedente de la isla de Santa Elena con destino a Johannesburgo. En ese avión viajó una turista neerlandesa, de 69 años, infectada por hantavirus que posteriormente falleció en un hospital sudafricano.
La OMS aumenta a siete el número de posibles personas afectadas por el brote
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aumentado a siete el número de posibles personas afectadas por el brote, entre ellas tres fallecidos, un paciente en estado crítico y tres con síntomas leves.