La OMS cree que el contagio se produjo fuera del barco

Entre los afectados por el brote hay tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves

La OMS confirma en un segundo caso de hantavirus en el crucero ‘MV Hondius’ y preparan la evacuación de dos tripulantes con síntomas

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado un segundo caso de hantavirus vinculado al crucero 'MV Hondius', retenido frente a las costas de Cabo Verde, según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions. En total, entre los afectados por el brote hay tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha confirmado que se está negociando, "entre todas las instituciones implicadas", los mecanismos de distribución de los pasajeros a sus países de origen, así como la posible escala del crucero afectado por hantavirus en Canarias.

"Aún no es seguro que haya llegada a Canarias. El barco tiene bandera holandesa y, por lo tanto, todavía estamos hablando de la posibilidad de que, en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más cercano a Cabo Verde, vaya directamente hasta Holanda. Estas decisiones se están tomando ahora mismo, en estas horas", ha señalado en una entrevista en 'El Matí de Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press.