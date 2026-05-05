Candela Hornero Madrid, 05 MAY 2026 - 12:20h.

El Ayuntamiento de Canarias mantendrá hoy una reunión con el Gobierno de España para conocer cuál es el protocolo en caso de que el crucero finalmente desembarque en el archipiélago

Las principales hipótesis que barajan los expertos sobre los contagios por hantavirus en el crucero: "Es posible que se produzcan más casos"

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El crucero 'MV Hondius' donde viajan unas 150 personas, entre ellas 14 de nacionalidad española —13 pasajeros y un tripulante— y está parado en Cabo Verde, ante la muerte de tres personas por un posible brote de hantavirus, desembarcará en Canarias, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque el Ministerio de Sanidad no lo ha confirmado de momento.

Tras realizar pruebas PCR se ha confirmado un segundo caso de hantavirus en el crucero y la OMS ha elevado a siete los posibles afectados, de los cuales uno está ingresado en cuidados intensivos y tres, que han presentado fiebre alta y/o síntomas gastrointestinales, permanecen a bordo de la embarcación.

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Actualmente el crucero de lujo, perteneciente a la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, se encuentra varado en frente del puerto de Praia, capital de Cabo Verde, después de que las autoridades de aquí le hayan denegado la entrada por motivos de "seguridad pública nacional".

La opción que está sobre la mesa es que desembarque en las Islas Canarias. "Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo", ha confirmado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, a Efe.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no lo ha confirmado de momento. En la red social X (antes Twitter) han indicado que "se está haciendo un seguimiento estrecho, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados" y que "en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud".

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Canarias, a la espera del Gobierno

El Ayuntamiento de Canarias ha informado que este al mediodía o a primera hora de la tarde mantendrán una reunión con el Gobierno de España para conocer cuál es el protocolo que se va a seguir, según ha informado Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, en La Radio Canaria.

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"Veremos que es lo que exigimos desde Canarias. Lo primero es que si no tuviese que ser en Canarias esa parada, pues mejor, porque seguramente podrá haber otros recursos en territorio peninsular, pero si fuese así [la atención será] con todas las garantías habidas y por haber", ha dicho Domínguez antes de que la OMS confirmara que va a desembarcar allí.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este martes que están "a lo que diga" el Gobierno central y Sanidad Exterior sobre la posibilidad de que el crucero con turistas afectados por hantavirus recale en la isla, si bien ha exigido "todas las garantías" para "no crear una mayor alarma". "Le corresponde al Gobierno de España tomar esa decisión, nosotros estaremos a la expectativa", ha indicado, admitiendo que "la situación es compleja".

El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias confirmó este pasado lunes que mantiene contacto con distintos organismos, en el marco de coordinación activado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para aplicar las medidas sanitarias "basadas en la evidencia y en la evaluación de riesgos", ante una posible escala del crucero.

¿Hay riesgos para la población?

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, pidió ayer durante una comparecencia que haya tranquilidad al respecto. Afirmó que "no hay ningún riesgo general para la población donde vaya el barco". "Los pasajeros tendrán que ser controlados durante el tiempo que puedan desarrollar síntomas (no por contagiar, sino por si enferman) y el barco tendrá que ser limpiado y desratizado".

Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa, ha declarado también que "el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo para el pánico ni para imponer restricciones de viaje".

Además, el epidemiólogo Amós García Rojas ha explicado en una entrevista concedida al Canal 24 Horas que si se da el desembarco en Canarias es porque la situación estaría estrictamente controlada. "Lo fundamental es entender que, si se decide que hay que bajar a personas de ese barco, es porque las condiciones ya permiten que se pueda llevar a cabo esa posibilidad y las autoridades sanitarias lo han dictaminado". "En todo caso, lo más sensato es pensar que si se baja a alguien es a las personas que estén enfermas y que requieren una vigilancia sanitaria importante y haya que llevarlas a un hospital", ha apostillado.

El Ministerio de Sanidad apunta a que las evidencias actuales indican a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contrae generalmente por inhalación, cuando se respira en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente. También puede ocurrir por contacto directo, al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos, así como a través de la mordedura o el rasguño de un roedor aunque apuntan que esto último es raro.

Los expertos afirman que la probabilidad de contagio interpersonal es muy poco probable, solo en casos de contacto muy estrecho y directo con un caso sintomático.