"Lo que es casi seguro es que sea un virus de Cono Sur; americano de Cono Sur”, apunta

El crucero con hantavirus, en directo: el médico contagiado no será trasladado a Canarias como estaba previsto

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El brote de hantavirus en el crucero ‘MV Hondius’ ha reactivado la alerta sanitaria y la incertidumbre tras la muerte de tres personas de un total de siete casos sospechosos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con la embarcación de camino a las Islas Canarias, donde finalmente atracará en unos “tres o cuatro días”, los expertos, no obstante, aseguran que el riesgo de transmisión general es bajo y que se trata de un episodio limitado. “Nada que ver con el covid”, subraya el inmunólogo Alfredo Corell, quien explica en declaraciones a Informativos Telecinco algunas de las claves del virus.

“No es un virus de cruceros. Lo que es casi seguro es que sea un virus de Cono Sur; americano de Cono Sur”, apunta, indicando que “la dinámica del contagio, con tres fallecidos de siete sospechosos, que es casi un 40%”, hace que “pudiera tratarse del virus Andes y de que haya habido un caso expuesto y que este caso lo haya pasado a personas”.

El brote de hantavirus en el crucero ‘MV Hondius’ y las sospechas de la variante Andes

La OMS mantiene, de hecho, esa sospecha. A la espera de los resultados de la secuenciación del virus y la investigación epidemiológica, creen que todo podría tratarse de una variante concreta del hantavirus de los Andes, presente en Argentina y Chile.

Entre las hipótesis, se contempla que, si no fue en el propio barco donde se originó el foco, el primer contagio pudo producirse fuera del crucero durante alguna visita donde pudo estar el virus por algún roedor infectado. En ese caso, la persona contagiada habría vuelto a la embarcación propagando el hantavirus, que se incuba entre una y seis semanas.

La variante en cuestión, según detallan los expertos, es una variante que necesita un contacto estrecho y muy directo para contagiarse entre humanos, algo que “es raro” que suceda, pero que puede ocurrir. De hecho, se sabe que entre los tres fallecidos están un hombre y posteriormente su esposa, que se contagió también. Además, hay un médico contagiado que pudo serlo por contacto estrecho con un afectado.

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“Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos”, decía el Ministerio de Sanidad en su primera nota de prensa.

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El hantavirus y su transmisión

El crucero transportaba 147 personas de 23 nacionalidades diferentes, entre las que se encuentran 14 de nacionalidad española (13 pasajeros y un tripulante). De los casos sospechosos detectados, dos han sido confirmados en laboratorio como hantavirus.

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Este tipo de virus, según Sanidad, “puede infectar a personas en todo el mundo y causarles enfermedad grave”. Generalmente, se contrae fundamentalmente por tres vías:

Por inhalación, que “ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente”.

Por contacto directo, “al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores”.

A través de “la mordedura o el rasguño de un roedor”, algo que es “raro”, según Sanidad

Según el Ministerio, “si bien la transmisión de hantavirus en las Américas es predominantemente zoonótica, vinculada al contacto con roedores reservorio y sus excretas, la Región cuenta con antecedentes donde se sugiere la transmisión persona a persona, principalmente asociados al virus Andes, endémico en el Cono Sur. Estos eventos, descritos en brotes previos en Argentina (1996, 2018) y Chile (1997, 2004, 2014), han ocurrido en contextos de exposición estrecha y prolongada, generalmente en entornos domiciliarios o durante el período prodrómico del caso índice”.

“En 2025 y hasta la semana epidemiológica (SE) 47, ocho países de la Región de las Américas, principalmente del Cono sur1 han notificado casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), con un total agregado de 229 casos y 59 defunciones, lo que corresponde a una tasa de letalidad regional de 25,7%. Los países que han reportado casos durante el 2025 son: Argentina, Brasil, Bolivia (el Estado Plurinacional de), Chile, los Estados Unidos de América, Panamá, Paraguay y Uruguay”.

En lo relativo a Europa, el Ministerio de Sanidad señala que “están presentes los hantavirus Puumala y Dobrava, transmitidos por exposición a secreciones y excreciones de roedores (inhalación), que produce la llamada "nefropatía epidémica", y endémicos en zonas boscosas del Centro, Este y Norte de Europa. No se ha descrito transmisión de persona a persona ni a través de vector para estos hantavirus.

La llegada del crucero a Canarias

Tras varios días de incertidumbre y con el crucero y sus pasajeros sin saber su destino, finalmente el ‘MV Hondius’ atracará en España, en las Islas Canarias, donde ahora se vive con “nerviosismo” y “preocupación” su llegada, según ha expresado Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario, en ‘La Mirada Crítica’, en Telecinco, donde ha denunciado que existe “desinformación” respecto a la situación.

“Esa desinformación hace que haya cierto estado de nerviosismo en términos generales. Desde el Gobierno de Canarias pedimos información clara, efectiva y real, y no que nos vayamos enterando a cuentagotas de cuál es la actualidad por los medios de comunicación”, ha denunciado, añadiendo: “No sabemos exactamente sobre el virus, si ha mutado o no. No entendemos el cambio de postura sin decirnos las novedades. Nos falta información epidemiológica, sobre protocolos… En estos momentos no tenemos más información”, ha insistido.

Frente a ello, el Gobierno de España ha explicado que “acogerá la embarcación ‘MV Hondius’ en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, señalando que así se hará tras solicitarlo “la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea”.

“La Organización Mundial de la Salud ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación. Las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles”, ha explicado el Ministerio de Sanidad, indicando que El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Sobre ello, el inmunólogo Alfredo Corell apunta que ante la situación existente, lo que impera es la urgencia: “Si el virus proviene del barco, cuanto antes salgan todos, mejor. Si proviene de Argentina, tenemos que desescalarles, desembarcarles lo antes posible”, explica.

Una vez en Canarias, incide en que la clave es el orden: “Hay que hacer un desembarco progresivo, por sectores. Personas que no tengan ningún contacto con estos siete casos sospechosos, una vez que pasen su chequeo médico, fuera los primeros. Y así sucesivamente”.

Además, frente a todo ello, Corell precisa: “Estamos en las semanas de incubación, en las que puede aparecer algún caso más”. Por eso, el seguimiento de los protocolos correctos será también clave.