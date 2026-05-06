Argentina ha registrado una tasa de letalidad superior a la de temporadas previas en hantavirus y una mayor circulación “por encima del umbral de brote"

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Argentina, país desde donde zarpó el crucero en el que se detectó un brote de hantavirus, ha confirmado en lo que va de 2026 un total de 41 casos de la enfermedad. Según han informado las autoridades sanitarias argentinas, la actual temporada epidemiológica muestra una circulación mayor a años anteriores de la enfermedad y “por encima del umbral de brote".

“A nivel nacional, la temporada 2025-2026 muestra una cantidad de casos que se ubica, durante casi todo el período analizado, por encima del umbral de brote, con un incremento sostenido de los casos acumulados a lo largo de la temporada”, indicaba el ministerio de Sanidad de Argentina.

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El hantavirus registra en Argentina una tasa de letalidad superior a la de temporadas previas

En el último Boletín Epidemiológico Nacional las autoridades argentinas detallan que, en lo que va de temporada, se han registrado 101 casos de los cuales 32 fallecieron, lo que marca una tasa de letalidad del 31,7 %, superior a la de temporadas previas.

A falta de dos meses para el final de la actual temporada, las cifras registradas representan un aumento significativo respecto a las anteriores, en las que se registraron cifras muy inferiores.

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Temporada 2023-2024: 75 casos registrados.

Temporada 2024-2025: 57 casos registrados.

Temporada 2022-2022: 65 casos registrados.

Temporada 2021-2022: 43 casos registrados.

Temporada 2020-2021: 54 casos registrados.

Temporada 2019-2020: 83 casos registrados.

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Además, los datos registrados en Argentina durante el último año lo ubican además como el país de la región con mayor cantidad de casos, según indicó un informe de la Organización Panamericana de la Salud publicado en diciembre de 2025.

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En 2026, la mayoría de los casos confirmados en el país suramericano se concentró en la zona centro, aunque también se identificaron focos significativos en el noroeste, noreste y en la región sur. En la región austral del país se detectaron casos en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro, mientras que en Tierra del Fuego, desde donde zarpó el crucero el pasado 1 de abril, no hay registro de infectados hasta el momento.

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Tras la publicación del Boletín Epidemiológico, el Gobierno de Río Negro anunció este martes 5 de mayo la detección de un nuevo caso en la ciudad de Bariloche. En los últimos meses, el Ministerio de Salud alertó sobre un agrupamiento de casos dentro de una familia en Cerro Centinela, en Chubut, donde tres convivientes contrajeron la cepa ‘Andes’, predominante en el sur del país y conocida por su capacidad de transmisión entre humanos.

La OMS cree que el contagio inicial ocurrió antes de que la personas infectada abordara el barco

La enfermedad se transmite principalmente por inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que Argentina abandonó en marzo pasado, indicaron en las últimas horas que las informaciones recabadas sobre el brote en el crucero sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el barco.

Una primera hipótesis apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían, mientras que una segunda plantea que podrían haber contraído el virus en algunas de las remotas islas que visitaron durante las primeras semanas de viaje, incluidas Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, que tienen poblaciones importantes de roedores.

La OMS elevó este martes a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus en el crucero, que se mantiene desde hace días frente a las costas de Cabo Verde. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres personas fallecidas.

Síntomas y transmisión

Actualmente, el barco se encuentra en Cabo Verde, donde las autoridades de los estados implicados están llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y control de este evento, garantizando la seguridad sanitaria global.

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera muy bajo.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico.

Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.