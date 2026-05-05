Esta variante de hantavirus necesita un contacto estrecho y muy directo para contagiarse entre humanos

La OMS y Sanidad acuerdan que un equipo de epidemiólogos revise el crucero con hantavirus antes de decidir su destino

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El hantavirus se contagia normalmente a través de un roedor muy concreto pero la Organización Mundial de la Salud sospecha que en esta ocasión ha ocurrido de humano a humano. Creen que podría tratarse de una variante concreta de los Andes, típica en Argentina y Chile.

Si se descarta la presencia de roedores en el buque, el primer contagio se produjo fuera del crucero como, por ejemplo, en alguna visita donde habitan estos ratones. La persona contagiada volvió a la embarcación y lo propagó. Este virus se incuba entre una y seis semanas y, según la OMS, esta variante necesita un contacto estrecho y muy directo para contagiarse entre humanos.

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"Están monitorizando a todos los pacientes que tienen sintomatología", aclara un virólogo

Para garantizar que no se sigue propagando el virus, han decidido mantener a los pasajeros en cuarentena y no evacuarlos. Si finalmente llega el crucero a Canarias, se procedería a la desinfección y a un acceso restringido de los sanitarios. Aunque no atracaría de forma habitual.

"Están monitorizando a todos los pacientes que tienen sintomatología, siempre siguiendo el control, teniendo en cuenta que es un virus diferente", explica José Antonio López, virólogo. Se aplica un aislamiento hospitalario para los infectados y una cuarentena controlada.

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El crucero zarpó del sur de Argentina, donde no existe el ratón transmisor del virus

Pero el riesgo para la población canaria sería muy bajo. "La transmisión entre humanos no tiene nada que ver con la del coronavirus ni con otros virus de transmisión aérea", señala el virólogo. Aunque las personas pueden ser asintomáticas durante unas cinco semanas antes de dar la cara, por lo que hay que llevar precaución.

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El crucero zarpó del sur de Argentina, donde no existe el ratón transmisor del virus. "Sería muy raro que sea el inicio de los casos aquí en Tierra del Fuego", afirma Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología de Tierra de Fuego. Y para este virus no hay vacuna ni tratamiento. "No existe nada mágico que te puedo dar", sostiene Alex Almuedo, del Hospital Clinic IS Global.

El contagio es grave pero no todos los infectados han presentado síntomas. Ahora, queda esperar a ver qué ocurre con este crucero afectado por un virus que tiene una mortalidad en torno al 45%.