El hantavirus es una enfermedad con menor riesgo de contagio que el covid, pero que "aguanta muy bien en suelos y superficies"

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | "Los españoles serán trasladados por un avión militar al hospital de Defensa" en Madrid

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El Gobierno ha confirmado que el barco 'MV Hondius', con pasajeros contagiados de hantavirus, arribará en el plazo de tres días en el puerto secundario de Granadilla, a diez minutos del aeropuerto sur de Tenerife, y que los 14 españoles a bordo serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.

La propia tripulación del crucero ha tenido que activar un protocolo de seguridad para evitar que el virus se expanda más, algo que es muy complicado dado la cantidad de gente que viaja en el interior de la nave y el poco espacio con el que cuentan. Sin embargo, no es la primera vez se produce un brote de una enfermedad dentro de un crucero, sino que en 2025 se contabilizaron hasta 23 brotes.

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El virus más común que ha producido una veintena del total, fue el norovirus que produce una gastroenteritis aguda que llevó a decenas de barcos a paralizar sus viajes. Lo primero que hay que hacer en caso de registrarse un brote es aislar a los pacientes con síntomas en sus camarotes.

La desinfección, clave para evitar más contagios

En el caso de hantavirus, también hay que aislar a los pacientes contagiados, para evitar un contagio entre personas. La limpieza es un factor clave en la lucha contra estas enfermedades, tal y como confirma el epidemiólogo e investigador, Salvador Peiró: "El hantavirus aguanta muy bien en los suelos y en la superficie, por lo tanto hay que desinfectar todo".

En 2003 el crucero 'Aurora' registró hasta 500 infectados de norovirus de 1.900 pasajeros que había en total. En caso de que sea posible, también es necesario que los pacientes más graves sean evacuados médicamente para ser tratados en unidades especiales. Otro de los puntos claves es realizar un seguimiento de los infectados e ir informando a las autoridades de cada país implicado directamente.

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Sobre el riesgo de contagio del hantavirus

Las autoridades españolas han transmitido un mensaje de tranquilidad a la población, afirmando que a la llegada de los pasajeros infectados, tomarán las medidas necesarias para que no haya una propagación del virus, aunque el riesgo sea bajo como confirma el decano de ciencias de la salud de la Universidad de Loyola, Antonio Núñez: "El riesgo de contagio del hantavirus es muy bajo en comparación con el covid".

En caso de fallecimiento de un paciente contagiado por el virus se tiene que activar el protocolo 'alfa', trasmitiendo la alarma a los pasajeros y pidiendo máxima precaución para tratar de que no haya una expansión de la enfermedad a bordo. El cuerpo del fallecido se tendría que derivar a la morgue una vez hayan desembarcado.