Suiza ha confirmado un tercer caso de hantavirus que está siendo atendido en un hospital de Zúrich tras resultar afectado por el brote en el crucero

El crucero con hantavirus, en directo: la OMS confirma que ya son ocho los pasajeros infectados a bordo del barco

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Las autoridades suizas han confirmado este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un nuevo caso de hantavirus en un pasajero que estuvo en el crucero 'MV Hondius' y que está siendo atendido en un hospital de Zúrich; se trata del tercer caso confirmado por pruebas de laboratorio.

Según ha detallado la OMS en la red social 'X', este pasajero respondió a un correo electrónico de la naviera informando sobre el evento de salud y se presentó en un hospital de Zúrich (Suiza). Con esta, son ocho las personas afectadas por el brote, cinco de ellas aún sin confirmar.

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El rastreo internacional de contactos

"De conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la OMS está trabajando con los países relevantes para apoyar el rastreo internacional de contactos, a fin de garantizar que las personas potencialmente expuestas sean monitoreadas y que se limite cualquier propagación adicional de la enfermedad", ha detallado la OMS.

Asimismo, ha informado de que el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y los Hospitales Universitarios de Ginebra (Suiza) han confirmado que el virus causante del brote es la especie 'Andes'. El Institut Pasteur de Dakar (Senegal) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Argentina), también han sido fundamentales para responder a este evento.

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La OMS ha subrayado que continuará trabajando con los países para garantizar que los pacientes, contactos, pasajeros y tripulación cuenten con la información y el apoyo que necesitan para mantenerse seguros y prevenir la propagación.

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La OMS cree que el contagio inicial ocurrió antes de que la personas infectada abordara el barco

La enfermedad se transmite principalmente por inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que Argentina abandonó en marzo pasado, indicaron en las últimas horas que las informaciones recabadas sobre el brote en el crucero sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el barco.

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Una primera hipótesis apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían, mientras que una segunda plantea que podrían haber contraído el virus en algunas de las remotas islas que visitaron durante las primeras semanas de viaje, incluidas Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, que tienen poblaciones importantes de roedores.

La OMS elevó este martes a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus en el crucero, que se mantiene desde hace días frente a las costas de Cabo Verde. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres personas fallecidas.

Síntomas y transmisión

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera muy bajo.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.