Aitana, la valenciana a bordo del crucero con pacientes infectados de hantavirus, ha trasmitido un positivo mensaje en redes sociales

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | Parte de Cabo Verde el crucero afectado por un brote de hantavirus con destino a Canarias

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La oceanógrafa valenciana Aitana Forcén-Vázquez, una de las 14 españolas que viaja en el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde informa de cuál es la situación actual en el interior de la nave.

Después de que los pacientes contagiados por el hantavirus hayan sido desalojados, las autoridades sanitarias han informado de que el barco ha partido de Cabo Verde y tiene previsto arribar en Canarias el sábado. El Ministerio de Interior ha previsto que la evacuación comience el lunes, por lo que los pasajeros tendrán que permanecer en el interior del barco hasta que lleguen los aviones.

Aitana agradecía a sus seguidores el apoyo recibido y todos los mensajes que ha estado recibiendo. En su perfil de Instagram ha publicado un vídeo donde confirma que “se están siguiendo las medidas y los protocolos indicados para cuidar de la salud y el bienestar de todos a bordo”.

Sobre las medidas establecidas dentro del barco

“Yo me encuentro bien y los pacientes han sido evacuados. El ambiente en el barco sigue siendo muy positivo y estamos cuidándonos unos a otros”. Gracias a estos mensajes que algunos de los pasajeros van publicando en redes sociales, confirman que el brote de hantavirus no se ha expandido y haya provocado más contagios hasta el momento.

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De la misma manera, la profesional pedía que no se hiciese caso a los bulos y a toda la información que se difundía por canales no oficiales: “Para más información, por favor, consultad los canales oficiales. Gracias de nuevo por vuestro apoyo”. Con este mensaje agradecía a todos sus seguidores los mensajes que le han estado mandando a través de su perfil.