Algunos pasajeros denuncian la falta de información que se les dio tras la muerte de la primera persona por hantavirus

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Frente al miedo de muchos y a la incertidumbre generada en Canarias por cómo se iba a gestionar la llegada de los pasajeros del Hondius, los tripulantes celebraban con alegría el momento en el que el barco partía de Cabo Verde para poner rumo a un viaje de tres días hasta España.

Aunque la vida en el barco es muy distinta a la que hicieron cuando embarcaron, nunca podrán olvidar el momento en el que el capitán les comunicó la primera muerte. Les dijeron que se trataba de causas naturales, sin imaginar lo que les podría venir encima en tan solo unos días.

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El propio médico que viajaba a bordo del barco les dijo a todos los pasajeros que la enfermedad de la que había muerto el primer paciente contagiado por hantavirus, no era nada contagiado y que el barco era seguro. No se tomaron medidas hasta que más pasajeros cayeron enfermos, como explica este joven que denuncia unas medidas tardías.

"Si hubiéramos podido aislarnos en camarotes y usado mascarillas, creo que este problema podría haberse reducido", un testimonio que ha sido confirmado por otras pasajeras francesas: "Se organizó una barbacoa en el barco, como si no hubiera pasado nada".

El mensaje de Aitana, la valenciana a bordo del Hondius

Ni mascarillas, ni distancia de seguridad, ni aislamiento, todos circulaban libremente por las instalaciones del barco sin saber lo que realmente estaba ocurriendo. Aunque ahora la situación está más estable quedan tres días de viaje en los que esperan no contar más contagiados y puedan volver a sus casas sanos y salvos.

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Aitana, valenciana y parte de la tripulación, intentaba distraerse entre ovillos y bromas apocalípticas y en sus redes sociales ha querido transmitir tranquilidad entre tantas dudas. Su mensaje es de los pocos que llegan desde el interior del barco para tranquilizar y asegurar que todo funciona correctamente: "Se han establecido las medidas y protocolos indicados para cuidar de la salud y el bienestar de todos a bordo".