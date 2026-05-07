La OMS ha advertido a todos los países sobre tres posibles focos de contagio: primer y segundo desembarco y el vuelo a Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero| Elevan a nueve los posibles casos y la OMS investiga el Cono Sur como posible foco

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Los esfuerzos de las autoridades argentinas se centrar en encontrar el foco desde se originó el primer contagio, para ello han considerado al matrimonio holandés fallecido por hantavirus como 'pacientes cero', ya que estuvieron en varios sitios de riesgo de Argentina, Uruguay y Chile antes de embarcar y fueron los primeros en presentar síntomas y fallecer.

Los vídeos publicados por Jake Rosmarin, un influencer de viajes británico que fue compartiendo contenido de sus visitas durante el crucero, ha servido de referencia de dónde estuvieron los pasajeros en cada momento. Pero lo que no se imaginaba es que sus redes sociales sirviesen de mapa para marcar esa ruta de posible contagio.

Donde estuvieron son islas despobladas, salvo Tristán de Acuña, en Santa Elena, con 220 habitantes, donde el barco se detuvo entre el 13 y el 15 de abril, fecha en la que ya se habría producido la primera muerte por hantavirus en el interior del barco. Su gobernador ha advertido en un comunicado a la población que tuvo contacto con los pasajeros.

Segundo y tercer foco

El segundo foco fueron los desembarcados que se llevaron a cabo el 24 de abril: el buque atraca en Santa Elena y deja en el barco 30 pasajeros de 12 nacionalidades. La OMS ha lanzado un aviso a todos esos países para que hagan un seguimiento de todos ellos y saber si desarrollan síntomas o no.

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Por el momento, hay un caso confirmado en Suiza. En Singapur, dos personas están bajo vigilancia, también están rastreando y localizando pasajeros en Reino Unido y en los estados de Georgia, Arizona y California en Estados Unidos.

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El tercer foco que se tiene controlado son los aviones que tomó la viuda del primer fallecido. Desde Santa Elena voló con la compañía Airlink a Johannesburgo. Estaba enferma y se desvaneció en el aeropuerto, por lo que le impidieron tomar el vuelo de KLM a Países Bajos. La trasladaron a un hospital donde terminó falleciendo.