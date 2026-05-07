El capitán del 'MV Hondius' se dirigió directamente a todos los presentes en la embarcación para comunicarles el primer fallecimiento

Última hora del brote hantavirus en el crucero MV Hondius: los pasajeros sospechan que la pareja de holandeses fallecida fue el origen de todo

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El ya denominado crucero del hantavirus, el ‘MV Hondius’, parte ya rumbo a Tenerife tras sumar al pasaje a dos especialistas en enfermedades infecciosas que han llegado a la embarcación para reforzar la seguridad médica durante el trayecto. La Organización Mundial de la Salud, desde que el capitán del crucero anunciase la primera muerte y desde que se confirmase el primer caso de hantavirus, ha notificado ya un total de tres confirmados y otros cinco sospechosos de estar relacionados con el patógeno. Mientras tres de ellos han fallecido, se vigila la situación epidemiológica y la evolución de los afectados.

A la espera de que el crucero atraque en el puerto tinerfeño de Granadilla el próximo sábado, –fecha prevista para la ocasión–, la OMS continúa trabajando en la trazabilidad de los contactos afectados. Ya rastrea 23 pasajeros que desembarcaron hace dos semanas en la isla de Santa Elena, cuando evacuaron al primer fallecido con su esposa, que murió días después tras volar a Johannesburgo. Ahora, Francia vigila también a uno de sus ciudadanos que iba en ese avión.

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El momento en que el capitán del crucero del hantavirus anunció la primera muerte

La primera de las muertes fue comunicada por el propio capitán del ‘MV Hondius’ frente a todos los presentes en la embarcación: “Uno de nuestros pasajeros, tristemente, falleció la pasada noche”, les comunicó en un inquietante momento que fue grabado en vídeo por un influencer turco que fue uno de los viajeros que regresaron a sus países de origen sin ningún tipo de cuarentena.

“Creemos que fue por causas naturales. El médico me ha dicho que no es contagioso”, dijo inmediatamente después de esas palabras el capitán, trasladando en esos momentos muy preliminares una seguridad que más tarde daría un auténtico vuelco.

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Tras todo ello, lo que siguió fue una sucesión de cuadros clínicos compatibles con la infección que terminaron por desatar nada más y nada menos que una alarma por hantavirus, con la Organización Mundial de la Salud pronunciándose e implicándose directamente en el control de la situación epidemiológica.

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Con la preocupación extendiéndose, la situación del crucero se vería repentinamente sacudida, con la incertidumbre incluso sobre su rumbo tras rechazar Cabo Verde su ataque en puerto; algo que finalmente se producirá el próximo sábado en Canarias, tras aceptar el Gobierno de España la solicitud emitida por la OMS y la Unión Europea en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”.

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El protocolo de seguridad en el crucero del hantavirus y su llegada a Canarias

En estas circunstancias, y con el crucero ya con el destino puesto en la isla de Tenerife, los pasajeros asintomáticos permanecen confinados en el barco, pudiendo salir por turnos a la cubierta con distancia de seguridad; momento que algunos aprovechan para hacer estiramientos y tratar de buscar algo de aire frente a una situación compleja.

Una vez el barco llegue a Granadilla, los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países, mientras los 14 españoles a bordo serán trasladados a Madrid.

“Serán evaluados, serán examinados y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y, de ahí, al Hospital Gómez Ulla de Madrid”, precisó la ministra de Sanidad, Mónica García.

Este hospital militar cuenta con unidades de aislamiento de alto nivel para separar y tratar a los pasajeros. Allí tendrán que cumplir una cuarentena, de momento de unas seis semanas, siguiendo el mismo protocolo que los españoles de Wuhan que fueron repatriados en los primeros momentos de la pandemia.