La parada, que se efectuó en Gran Canaria, fue forzada por un fallo con el soporte eléctrico de uno de los pacientes

Sanidad no autoriza que el avión con pacientes de hantavirus que va a Países Bajos salga con otro equipo burbuja

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Los dos pacientes de hantavirus que en su traslado hacia Países Bajos fueron derivados por una avería en su avión medicalizado a Canarias, –donde se dirige el crucero ‘MV Hondius’ para atracar en puerto el próximo sábado–, ya han reanudado su viaje a Ámsterdam.

Fue un fallo en el aeroplano que los transportaba lo que obligó a hacer una parada técnica en nuestro país. Aterrizó en Gran Canaria, manteniéndose en pista hasta que, de madrugada, otro avión medicalizado ha podido retomar la operación para llevarlos hasta Países Bajos, de donde procede la bandera del crucero.

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La parada de los pacientes de hantavirus en Gran Canaria por un fallo en el avión medicalizado

El incidente, concretamente, tenía que ver con un fallo eléctrico en el soporte médico de un paciente. Inicialmente, tras su salida desde Cabo Verde, estaba prevista una parada para repostar combustible en Marruecos, pero las autoridades del país se negaron, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto de Gran Canaria.

Al hacer la escala, el médico informó del citado fallo en el sistema eléctrico de soporte de uno de los pacientes. Ante la situación, el Ministerio de Sanidad informaba explicando que dicho paciente permanecía en el interior del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, precisando que no representaba peligro alguno para la salud pública.

Paralelamente, el Gobierno de Canarias había informado de que la parada no estaba prevista y que todo se debía a un mero repostaje, forzado por las objeciones de Rabat para que lo hiciese en su territorio. Después, indicaban que todo estaba provocado por la rotura de la burbuja de aislamiento.

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Los pacientes de hantavirus del crucero no salieron del avión en su escala en Canarias

En esa situación, la delegación del Gobierno aseguró que a la tripulación se le puso como condición para aterrizar que nadie subiese ni bajase del avión, algo que se ha respetado.

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Durante la estancia en puerto canario, el Ministerio de Sanidad rehusó dar autorización al despegue del avión tras prestar el Gobierno canario unas baterías, constatando que no tenían autonomía suficiente para que el soporte del paciente aguantara hasta Países Bajos, lo que habría obligado a otra escala en la Península. En su lugar, se ha esperado al nuevo avión, que reanudó el trayecto directo a Ámsterdam.