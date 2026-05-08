No todos los países enviarán aviones para repatriar a sus ciudadanos y el reto es tener medicalizados a tiempo

Juan Tejón 08 MAY 2026 - 16:58h.

La crisis provocada por el crucero con pasajeros contagios de hantavirus no solo afecta a España.

Hantavirus, última hora del brote del crucero MV Hondius| La evacuación del pasaje será en un solo movimiento con el Hondius fondeado en el puerto

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La crisis provocada por el crucero con pasajeros contagios de hantavirus no solo afecta a España. Hay pasajeros de más de veinte países distintos y la tripulación de otros ocho. La realidad es que no todos los gobiernos van a enviar a aviones a Canarias para la repatriación de sus ciudadanos. Ese traslado se está negociando con los países europeos y otros terceros. Hablamos de 139 personas a bordo de 21 nacionalidades. Una treintena deben repartirse entre ocho países de la Unión Europea o llegar a zonas como Turquía, Ucrania y Montenegro adheridos al mecanismo europeo de protección civil.

Están los 17 estadounidenses y 23 británicos. Pero también hay pasajeros de Japón, India, 38 filipinos, Argentina o Guatemala. Si no se alcanzara ningún consenso con estos territorios, la responsabilidad última recaerá en Países Bajos, el país de bandera del barco.

Pero también preocupa que, ahora mismo, hay numerosos países tratando de buscar aviones. Bélgica e Irlanda no los tienen, por lo que lo asumirá la UE, mientras que se piensa ya en aviones medicalizados en caso de que hubiera pasajeros con síntomas.

Listado de pasajeos de las distintas nacionalidades

España 14

Francia 5

Alemania 8

Países Bajos 11

Bélgica 2

Irlanda 2

Grecia 1

Polonia 1

Portugal 1

Turquía 3

Ucrania 5

Montenegro 1

EEUU 17

UK 23

Japón 1

Nueva Zelanda 1

Argentina 1

Rusia 1

Filipinas 38

India 2

Guatemala 1