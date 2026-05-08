Los constantes chequeos a los pasajeros del 'MV Hondius' minimiza el riesgo de contagio en Tenerife

Silvia Asiain 08 MAY 2026 - 16:22h.

Capitanía Marítima ha elaborado un informe en el que aconseja que el 'MV Hondius' se quede cerca del muelle para facilitar el traslado del pasaje

Todo listo para la llegada del 'MV Hondius' a Canarias

Compartir







Los epidemiólogos que subieron al barco en Cabo Verde han estado monitorizado el estado de salud del pasaje minuto a minuto. Por eso, desde el Gobierno, en permanente contacto con los expertos sanitarios, confirman, a través de Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, que “si alguna persona desarrollara síntomas lo íbamos a conocer con un cierto adelanto y no es algo que nos fuéramos a encontrar en el momento del desembarco”.

Desde el ministerio de Sanidad se trabaja intensamente para coordinar con 23 países el desembarco del pasaje de ‘MV Hondius’, que está previsto comience el domingo. Para ese momento, el Gobierno espera tener todo preparado como aseguraba este viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres: “Ya tenemos confirmación de que ese mismo día vamos a tener aviones y podremos empezar a embarcarlos”.

Todo listo para el fondeo del 'MV Hondius en Tenerife'

Sobre el terreno, en Tenerife, Capitanía Marítima ha elaborado un informe para determinar dónde fondeará el crucero. Los expertos han decidido que no sea demasiado lejos del muelle porque hay que trasladar a los pasajeros en pequeñas embarcaciones hasta tierra.

Así lo confirmaba Virginia Barcones, Secretaria General de Protección Civil y Emergencias, que aseguraba este viernes que “va a ser en zódiacs, en pequeñas embarcaciones”, lo que permitirá que lleguen al muelle en grupos donde les esperarán autobuses para llevarlos directos al aeropuerto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Barcones también confirmaba que el dispositivo está preparado para cualquier escenario “con todos los protocolos sanitarios, aviones medicalizados y equipos de protección médica”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las autoridades de Países Bajos han confirmado que el barco puede seguir el viaje con la mitad de la tripulación, algo que coincide con el deseo de España cuya “voluntad es que el barco esté en las costas españolas y en este caso las canarias el menor tiempo posible”, ha confirmado Ángel Víctor Torres.

Mientras llega ese momento, en el puerto de Tenerife ya está en marcha el plan de autoprotección. Volveremos a ver los EPI de la pandemia porque ya entonces se hicieron operaciones similares.