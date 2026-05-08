La cuarentena por hantavirus de pasajeros del 'MV Hondius' será de 42 días en el Hospital Gómez Ulla

Todo sobre la llegada del 'MV Hondius' a Tenerife y la evacuación del pasaje amenazado por hantavirus

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Los catorce españoles asintomáticos que han viajado a bordo del ‘MV Hondius’ ingresarán para una cuarentena de 42 días en una planta exclusiva para ellos del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Desde el centro sanitario se recuerda que se trata de una zona de hospitalización "aislada, cerrada y con control riguroso de acceso”. Está previsto que, si presentan síntomas, sean trasladados a la unidad de aislamiento de alto nivel, inaugurada en 2015 tras la epidemia de ébola y que fue diseñada para enfrentar los patógenos más letales.

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Este será el tiempo establecido que los pasajeros deberán permanecer en este centro, "salvo que las PCR o salvo que las analíticas indiquen lo contrario y así el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y Función Pública y Salud Pública lo avalen", ha señalado el también representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Pruebas PCR nada más ingresar en el hospital

Las ocho habitaciones del hospital están preparadas para pacientes con infecciones de alto riesgo y solo se puede entrar con dos tipos de equipos: los amarillos para los que tratan directamente con los pacientes o los blancos para los que llaman observadores, son los que ayudan a quitarse el equipo amarillo. Y todo esto fuera de las habitaciones en lo que se llama zona sucia.

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Desde el centro confirman que nada más llegar a estas instalaciones, se les hará una prueba PCR y otra a los 7 días; durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, en la que se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

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Cualquiera que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

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Si siguen persistiendo los síntomas y no hay otro diagnóstico que sea compatible o que "sea razonablemente certero para diagnosticar esa situación", se repetirá cada 48 horas si siguen persistiendo esos síntomas.

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De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio de la muestra, que analizará el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hasta su recuperación clínica.

Así lo ha detallado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una rueda de prensa conjunta con la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en la que están detallando el dispositivo de evacuación y repatriación de los pasajeros del 'MV Hondius' a su llegada a Tenerife el domingo.

La cuarentena dependerá de lo que ocurra en el barco

El protocolo, que ha salido con la unanimidad de todas las comunidades y el Ministerio, establece las definiciones de contacto, caso confirmado y caso sospechoso o probable, pero no limita una duración concreta de la cuarentena; eso sí, va a ser "muy estricta" durante los primeros 7 días, tras lo cual se repetirá la PCR y se procederá a una reevaluación de la situación.

Desde el día 28 de abril no ha habido constancia de la aparición de síntomas en ningún pasajero, y esto "es importante, porque cada día que vamos sumando es un día más que nos acercamos a las áreas de baja probabilidad de aparición de síntomas y por ende, a las áreas de baja probabilidad de que haya habido una nueva transmisión".

La duración también va a depender "mucho de lo que ocurra una vez bajado del barco", ya que si aparecieran nuevos casos, habría que reevaluar la situación para analizar los contactos.

Por otra parte, el protocolo otorga un "especial cuidado" a la situación psicológica de los pasajeros, para lo que la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González, "está ya en contacto con el personal del Hospital Gómez Ulla para poner en marcha un programa de seguimiento psíquico y emocional" para darles soporte.

Incorpora además medidas detalladas de bioseguridad para el personal sanitario, de laboratorio y de limpieza, incluyendo el uso de equipos de protección individual, protocolos de manipulación y transporte de muestras biológicas y procedimientos de limpieza y desinfección adaptados al nivel de riesgo biológico asociado al virus Andes.