Tenerife vive una nueva jornada de intensos preparativos ante el reto de recibir a los pasajeros afectados por el crucero con hantavirus

Aviones de EEUU, España y Reino Unido trasladarán el domingo a sus ciudadanos del Hondius

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TenerifeCuenta atrás para que el crucero afectado por un brote de hantavirus llegue a Canarias. Según las últimas previsiones, llegará a Tenerife el domingo. El protocolo ante la llegada de la embarcación será estricto. Según se ha podido conocer, el crucero no tocará tierra y fondeará cerca del puerto. Será otra embarcación la que recoja a las personas a bordo para trasladarlas al aeropuerto. Justo antes de zarpar de Cabo Verde, al crucero se subieron un médico y un ayudante con material sanitario para detectar cualquier nuevo posible contagio durante el trayecto a Tenerife.

La organización del dispositivo ante la llegada a Tenerife del crucero MV Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus, avanza este viernes con otra frenética jornada de reuniones, cuando faltan unas 48 horas para que el sistema sanitario y organizativo de España afronte un nuevo reto.

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Estas son las claves del protocolo

El buque quedará fondeado frente al puerto de Granadilla (Tenerife) el domingo a mediodía. Los pasajeros serán trasladados en lanchas en grupos de cinco hasta el puerto -que no tiene infraestructura para acoger a pasajeros- y de ahí a los aviones. El dispositivo estará completamente aislado de la población y perimetrado, así como los vehículos y la zona del aeropuerto, aunque todavía están por determinar los últimos detalles.

Nadie abandonará el barco hasta que no haya llegado su transporte al cercano aeropuerto de Tenerife Sur (situado a diez minutos en coche del puerto). También se evacuará el cadáver de la persona fallecida en el buque, pero con otro protocolo, el habitual de estos casos. España está coordinando la llegada de los aviones de los países que quieran recoger a sus compatriotas, o bien los que desean hacerlo de manera conjunta.

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Hasta el momento, está prevista la llegada de un Boeing 747 desde Estados Unidos y de otro avión del Reino Unido, además del ya anunciado por el Gobierno de España para trasladar a los afectados a Madrid. Es previsible que este viernes el resto de estados implicados -hay 23 nacionalidades- confirmen si desplazan aeronaves para evacuar a sus compatriotas, que se harían en avión medicalizado en el caso de que el pasajero presentara síntomas.

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Siguiente fase: cuarentenas y desinfección del buque

Tras las discrepancias sobre la obligatoriedad de las cuarentenas de los españoles que mostraron el miércoles el Ministerio de Defensa y el de Sanidad, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas.

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El periodo de incubación del hantavirus puede oscilar -según la OMS- entre una y seis semanas, pero ahora hay que establecer el día cero en el que han dejado de tener contacto con contagiados para calcular las cuarentenas sin que se alargue el proceso. Ninguno de los ocupantes del buque presenta síntomas desde el 28 de abril.

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Los catorce españoles se encuentran bien y cuando lleguen a Madrid serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid -que cuenta con unidades de aislamiento de alto nivel-, previa firma del consentimiento para ello, y posteriormente se analizará día a día su evolución con todas las pruebas que sean necesarias.

Además, la unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, ya está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros. Esta unidad de Tenerife es la única en Canarias y una de las 17 que existen en España, motivo por el que la isla era el lugar más apropiado para la operación.

Respecto a la tripulación, en principio se baraja que sea Países Bajos como país de bandera y del armador del barco quienes asuman sus necesidades, así como la desinfección del buque, que no es una tarea compleja y que se desconoce si se hará en alta mar o una vez regrese su país de origen.

La OMS actualiza datos

La OMS ha determinado que por ahora hay cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos, a lo que se añaden dos personas que viajaban en el barco -que zarpó el 1 de abril de Usuhaia (sur de Argentina)- aisladas en Singapur sin síntomas o muy leves.

La agencia también investiga el posible origen del brote, que podría estar en un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés que falleció. Además, otra mujer murió en el barco tras presentar síntomas de neumonía.