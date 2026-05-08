Los catorce españoles continúan sin síntomas y aceptan guardar cuarentena

Natalia Cons 08 MAY 2026 - 21:43h.

Dentro del barco, 4 sanitarios están ya realizando las primeras pruebas entre el pasaje y la tripulación antes del desembarco.

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Dentro del barco, 4 sanitarios están ya realizando las primeras pruebas entre el pasaje y la tripulación antes del desembarco. Todos se encuentran bien y nadie presenta síntomas de haberse contagiado. El crucero antártico continúa su viaje hacia Tenerife a medio camino ya entre Cabo Verde y el archipiélago canario.

Entre los pasajeros a bordo, Stephen Kornfeld, un médico estadounidense que decidió dejar a un lado las vacaciones y tomar cartas en el asunto y ponerse a ayudar. Según ha podido conocer 'CNN', este profesional sanitario originario de Oregón, Estados Unidos, ha terminado desempeñando el papel de "médico del barco", como él mismo explica al medio de comunicación, tras enfermar el doctor contratado por la naviera.

Él mismo ha contado en la CNN cómo con el segundo caso empezaron a preocuparse y sospechar de la existencia de un virus peligroso. Reconoce que con la presencia de los epidemiólogos expertos en el hantavirus que han subido al barco hay más tranquilidad a bordo.

El pasaje, formado por 147 personas de 23 nacionalidades diferentes siguen sin presentar síntomas. Entre ellos, los 14 españoles que afirman estar en perfecto estado. La gran mayoría tampoco han tenido contacto con los infectados, por lo que en cierta manera llevan entre 3 y 4 semanas de cuarentena. Entre esos pasajeros permanece también en el buque el cadáver de la mujer alemana fallecida el 2 de mayo. Aunque desde el 28 de abril no hay nuevas sospechas de posibles infectados. Así que la travesía continúa sin incidencias y a bordo aseguran tener muchas ganas de por fin tocar tierra.