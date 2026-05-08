Un análisis de sangre basta para conocer si un paciente esta contagiado de hantavirus, como explican los expertos de la OMS

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: la azafata holandesa da negativo y Reino Unido confirma un tercer caso con síntomas

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) sospecha que los pacientes cero del brote de hantavirus del crucero que navega rumbo a aguas Canarias son los holandeses fallecidos. La pareja participó en un viaje de observación de aves en Argentina, donde se visitó un vertedero en el que hay roedores de los que portan este virus.

Ahora mismo hay cinco contagios confirmados y no se descarta que puedan aumentar. El periodo de incubación es largo, y el contacto ha sido prolongado y en un espacio cerrado.

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Un análisis de sangre donde se busca material genético del virus en el paciente

Desde la OMS se insiste en mantener calma y valoran el riesgo público como "bajo". Nada tiene que ver con el mensaje que lanzaban hace seis años sobre el coronavirus en el que advertían que tenía capacidad "pandémica". Ahora descartan cualquier comparación con el pasado y recalcan que es un virus "muy diferente".

Partiendo de cómo se transmite esta variante de hantavirus entre personas, desde la OMS se insiste que se trasmite con contacto estrecho y prolongado como puede ser una relación sexual, contacto con la saliva, heridas o pasar mucho tiempo con una persona contagiada en un espacio muy reducido sin medidas de seguridad.

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Además, también se sabe que es mucho más complicada su trazabilidad. El periodo de incubación es muy largo y los síntomas pueden tardar en aparecer hasta seis semanas. Esto supone largas cuarentenas y dificulta el poder controlar a los posibles infectados, sobre todo, si son asintomáticos.

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Para la detección del virus se recurre a un análisis de sangre con doble comprobación en el que se busca material genético del virus en la sangre del paciente. Como indican los expertos, en tan solo unas seis u ocho horas se podría tener un diagnóstico sobre el paciente. Conocer la cadena de transmisión es fundamental ya que podría controlarse el brote y no ir a males mayores para detener la propagación.

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La OMS actualiza datos

La OMS ha determinado que por ahora hay cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos, a lo que se añaden dos personas que viajaban en el barco -que zarpó el 1 de abril de Usuhaia (sur de Argentina)- aisladas en Singapur sin síntomas o muy leves.

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La agencia también investiga el posible origen del brote, que podría estar en un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés que falleció. Además, otra mujer murió en el barco tras presentar síntomas de neumonía.

La enfermedad se transmite principalmente por inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que Argentina abandonó en marzo pasado, indicaron en las últimas horas que las informaciones recabadas sobre el brote en el crucero sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el barco.

Una primera hipótesis apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían, mientras que una segunda plantea que podrían haber contraído el virus en algunas de las remotas islas que visitaron durante las primeras semanas de viaje, incluidas Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, que tienen poblaciones importantes de roedores.

Síntomas y transmisión

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera muy bajo.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico.

Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.