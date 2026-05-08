Sanidad prohíbe la comercialización y retira del mercado dos cosméticos capilares de Inoar

La Agencia establece una serie de recomendaciones dirigidas a las personas usuarias y puntos de venta

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha prohibido la comercialización y ha ordenado la retirada del mercado de dos cosméticos capilares de la marca Inoar por contener un ingrediente prohibido en la Unión Europea.

En concreto, la Agencia dependiente del Ministerio de Sanidad ha informado mediante un comunicado el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de todos los lotes de los productos cosméticos Inoar G.Hair 2 Anti-Volume Treatment e Inoar Moroccan Step 2 Capilary Treatment.

La retirada se produce al detectar el componente formaldehído, un ingrediente prohibido en la composición de productos cosméticos según el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 2009, sobre los productos cosméticos.

Este ingrediente aparece en el etiquetado como 'formaldehyde'

La AEMPS tuvo conocimiento del problema a través de dos alertas notificadas mediante el sistema de notificación europeo Safety Gate y la empresa responsable de la puesta en el mercado de estos productos cosméticos, Viva Linda Distribuciones S.L., ya ha iniciado la retirada de los productos del mercado, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

La AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.