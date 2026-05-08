La OMS y los expertos del sector turísticos llaman a la prudencia para evitar cancelaciones y miedo al hantavirus

Todo sobre el brote de hantavirus a bordo del crucero 'MV Hondius'

Compartir







Canarias se enfrenta de nuevo a una amenaza sanitaria similar a la de la pandemia de covid-19. En enero de 2020, un primer positivo de un turista en La Gomera, demostró que nuestro país no está al margen de una enfermedad que provocó una pandemia de carácter mundial. Ahora, con la amenaza del hantavirus a bordo de ‘MS Hondius’, a punto de atracar en Tenerife, las autoridades temen que el turismo se vea afectado y reclaman protocolos y medidas exhaustivas.

Toda la infraestructura sanitaria preparada

A pesar de que este miedo es tangible, todos los expertos, incluida la OMS, lanzan un mensaje de tranquilidad, también desde el sector turístico y hostelero

Canarias es el destino favorito de los extranjeros que viajan a España. El año pasado llegaron 18,4 millones de afortunados. El sector recuerda que los turistas vienen porque consideran las islas un “lugar muy seguro, por eso nos eligen tantos clientes al año”, confirma Sandra García, directora de márketing de Coral Hoteles.

Toda la infraestructura está preparada para atenderles, también sanitariamente: ”Hay siempre un médico al que se le remita a cualquier cliente que tenga cualquier afección, con unos servicios médicos muy avanzados”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Marcelino Hayek, jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital de la Candelaria confirma que ya hay preparada una unidad UATAN en la que “el paciente vendría en una burbuja, entraría por la planta menos uno del edificio y un ascensor exclusivo le subiría directamente a la unidad”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Confianza en la OMS, el Gobierno y el sector turístico

El Secretario General de la OMS confía plenamente en la capacidad de España para enfrentarse al riesgo que supone lidiar en tiempo real con esta amenaza por hantavirus, algo que satisface al Gobierno. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha augurado este viernes que la crisis sanitaria por el hantavirus no afectará al turismo ya que al "ser capaces de resolver y de gestionar este tipo de crisis desde la profesionalidad; en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, con la Comisión Europea y con los países de origen de gran parte de estos pasajeros, lo que da es una imagen de eficiencia, de modernidad y, por tanto, en este caso, de tranquilidad y confianza".

Las patronales de agencias de viajes Fetave, UNAV y CEAV han coincidido en afirmar que, de momento, no se aprecian cambios en las reservas turísticas hacia Canarias, en medio de la llegada a Tenerife del crucero 'MV Hondius' afectado por el brote de hantavirus, prevista para este domingo.

Desde Fetave y UNAV, han aclarado que es "prematuro" hacer estimaciones respecto a la evolución de la reservas de cruceros, y, a día de hoy, las compañías no están resintiendo la actual situación.

En cualquier caso, según su comunicado, "llueve sobre mojado", dada la coincidencia con la crisis de Oriente Próximo, ya que "todas estas situaciones lo que hacen es tensionar la normalidad que siempre es deseable en el turismo".

Es más, el ritmo de contratación sigue su curso, aunque está siendo "más lento" que en otras ocasiones por estas fechas, pero sobre todo a causa del tema del combustible, los incrementos que están registrando los precios y la situación de Oriente.

Junto a la visión de las agencias, por su parte, el gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, Juan Pablo González, ha llamado a la "tranquilidad" y ha descartado que se vayan a producir cancelaciones masivas.

En una declaración difundida por la patronal ha admitido que se ha producido "alguna cancelación" --en algún complejo se puede llegar al 10% de las reservas-- pero en un nivel "insignificante", según el sondeo realizado con varios asociados.