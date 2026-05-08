La niña murió el pasado 30 de abril por lo que se creía una infección "meningócica invasora"

Se identificaron 104 contactos estrechos en su ámbito educativo y social durante los últimos 10 días

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La Consejería de Sanidad de Galicia ha informado de que los análisis clínicos realizados a la niña de 11 años que falleció en Ourense el pasado 30 de abril con "sospecha de infección meningócica invasora", han descartado que tuviera meningitis, ya que las pruebas no han revelado presencia de meningococo, según confirman.

La menor falleció en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU). En aquel momento, la propia Consejería informaba de que existía la sospecha de que la niña pudiera haber fallecido por meningitis, debido a los brotes que actualmente crecen entre la población de 12 años.

104 contactos estrechos

Ante este posible caso de meningitis, el Servicio Gallego de Salud activó el protocolo de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. De tal forma se identificaron 104 contactos estrechos en su ámbito educativo y social durante los últimos 10 días.

Además, indicaron que serían citados para recibir la medicación de prevención recomendada para estos casos. El departamento sanitario recuerda ahora que las medidas preventivas adoptadas fueron las recomendadas por los protocolos de actuación en estos casos.

Primera comunidad en vacunar de meningitis

La Xunta subraya que Galicia amplió las pautas de vacunación frente a la meningitis y, desde este mismo mes de mayo será la primera comunidad en administrar a los niños de 12 años la protección frente a la forma más frecuente de la meningitis. Desde mayo, todos los niños y niñas que acudan al centro de salud a la revisión de los 12 años recibirán ya la nueva dosis frente al meningococo B.

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La vacunación frente a esta enfermedad bacteriana ya estaba prevista en el calendario de inmunización a los 2 y a los 4 meses, más una dosis de recuerdo al hacer un año. Ahora, los niños que no tengan esa pauta completa recibirán dos dosis a los 12 años y, el resto, una sola dosis.