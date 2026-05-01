La menor murió en el Hospital Materno Infantil de Málaga tras dos visitas a Urgencias en el Hospital Comarcal de la Axarquía

La Asociación El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía investigar la muerte de una niña por meningitis en un hospital de Málaga

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Una niña de cinco años murió el lunes 20 de abril en el Hospital Materno Infantil de Málaga por una meningitis. La menor estaba vacunada de las del tipo A, W, C e Y, pero no tenía la de la B, que habría sido la causante del fallecimiento. La menor evolucionó en pocas horas hacia un shock séptico irreversible tras dos visitas a Urgencias en el Hospital Comarcal de la Axarquía.

“Nos dijeron que era un virus y que nos fuéramos a casa… y en pocas horas mi hija se estaba muriendo”. Es el desgarrador testimonio de Ana Castro y Moisés Cortes, padres de la pequeña fallecida por meningitis, que han revivido a ‘Diario SUR’ la secuencia de 16 horas que terminó con la vida de la pequeña.

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La niña, de Vélez Málaga, acudió de madrugada al Hospital Comarcal de la Axarquía con fiebre, dolor en el pecho y un episodio convulsivo. “Tenía fiebre y había convulsionado, pero nos dijeron que era un proceso vírico”, relatan los padres al citado medio.

“Le empezaron a salir manchas en la piel y ya nos dijeron que estaba muy grave”

La familia volvió a casa después de recibir la pequeña el alta médica apenas tres horas después de ingresar. La menor presentaba fiebre de 38,8 grados, pero sin lesiones cutáneas ni signos meníngeos, por lo que se pautó tratamiento domiciliario.

Su estado empeoró. “No mejoraba, al contrario, cada vez estaba peor”, explican. Horas después, volvieron al hospital. “Le empezaron a salir manchas en la piel y ya nos dijeron que estaba muy grave”, añade la madre al citado diario. A partir de ese momento la evolución fue fulminante.

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La trasladaron al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde ingresó en estado crítico. El diagnóstico definitivo confirmó una infección por Neisseria meningitidis, la bacteria causante de la meningitis meningocócica. La pequeña falleció a las 18:37 horas de ese mismo día.

"No queremos dinero, queremos justicia"

“No queremos dinero, queremos justicia. A mi hija le tenían que haber hecho más pruebas, en la primera atención de Urgencias solo le tomaron la temperatura, a pesar de que insistí en que mi niña no estaba bien”, sostienen los padres. El caso ha generado una enorme conmoción en Málaga y la Asociación n El Defensor del Paciente se ha dirigido a la Fiscalía de Málaga para solicitar la apertura de una investigación sobre la muerte.

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Los responsables de El Defensor del Paciente han pedido que el Ministerio Público actúe de oficio para esclarecer si existieron fallos en la atención sanitaria que pudieron influir en el desenlace. Piden que se investigue especialmente la valoración inicial de la menor y la ausencia —según denuncian— de determinadas pruebas diagnósticas. Mientras, se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor para prevenir posibles contagios, para lo que se ha contactado con el entorno familiar y escolar a tal efecto.