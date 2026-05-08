Candela Hornero Madrid, 08 MAY 2026 - 18:20h.

La mujer permanece aislada en una habitación de presión negativa del Hospital Sant Joan de Alicante

Tiene 32 años y compartió avión con la segunda fallecida por hantavirus del crucero

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Una mujer de 32 años que estuvo en el mismo avión comercial que la segunda persona fallecida por hantavirus del crucero 'MV Hondius' ha presentado síntomas respiratorios leves y permanece ingresada en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Sant Joan de Alicante, mientras el Centro Nacional de Microbiología analiza las muestras diagnósticas, tal y como establece el protocolo aprobado recientemente por la Comisión de Salud Pública.

La paciente con posibles síntomas de hantavirus, cuyos resultados estarán disponibles en un plazo de entre 24 y 48 horas, ha sido localizada después de que se confirmara que una de las personas fallecidas por esta infección respiratoria había estado el día anterior en un vuelo comercial. La mujer, vecina de Alicante, viajaba varias filas por detrás y, aunque la pasajera fallecida finalmente no llegó a volar porque tuvo que ser desembarcada porque empeoró su estado, ambas llegaron a coincidir.

La Dirección General de Salud Pública se ha puesto este jueves en contacto con la mujer, que se encontraba en su domicilio, tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Cuarentena obligatoria

El protocolo, acordado por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) y aprobado posteriormente en una reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública, establece medidas de cuarentena y vigilancia activa para las personas desembarcadas y en seguimiento en España.

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El documento fija criterios de actuación para el seguimiento de todas las personas que hayan permanecido en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo de 2026, así como para los posibles contactos estrechos de casos confirmados.

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Todas las personas consideradas contactos deberán someterse a una cuarentena obligatoria en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Según la OMS, el periodo máximo de incubación es de 42 días.

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Los pasajeros permanecerán aislados en habitaciones de presión negativa y sin visitas. Durante ese periodo se les realizará una prueba PCR a su llegada y otra siete días después. Además, estarán sometidos a vigilancia activa, con controles de temperatura dos veces al día para detectar de forma precoz cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

¿Qué son las habitaciones de presión negativa?

El protocolo considera caso probable a cualquier contacto que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos. En esos casos, el paciente será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa, donde actualmente se encuentra la mujer de Alicante.

Estas habitaciones se utilizan para evitar que enfermedades transmitidas por el aire —como la COVID-19, la tuberculosis, el sarampión, la varicela o, en este caso, el hantavirus— salgan de la estancia e infecten a otras personas.

El sistema funciona mediante una ventilación especial que introduce aire en la habitación y lo filtra antes de expulsarlo al exterior. Cuando la puerta se abre, el aire entra desde fuera hacia dentro, impidiendo que el aire potencialmente contaminado salga al pasillo.

De este modo, se evita la propagación de virus, bacterias u otros agentes infecciosos por el hospital. En este tipo de salas suele percibirse cómo el aire es absorbido hacia el interior por debajo de la puerta o a través de pequeñas aperturas. Muchas de ellas cuentan además con una antesala que añade una capa extra de aislamiento y protección.

¿Y si se confirma que el caso es positivo?

Si una prueba de laboratorio resulta positiva en el Centro Nacional de Microbiología, el paciente pasará a considerarse un caso confirmado y será ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) hasta su recuperación clínica.

El protocolo incorpora además medidas específicas de bioseguridad para el personal sanitario, de laboratorio y de limpieza, incluyendo el uso de equipos de protección individual, normas para la manipulación y transporte de muestras biológicas y procedimientos de limpieza y desinfección adaptados al riesgo biológico asociado al virus Andes.

El Ministerio de Sanidad subraya que todas las actuaciones recogidas en el documento responden al principio de precaución y podrán actualizarse de manera continua en función de la evolución del brote y del conocimiento científico disponible tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, indican que se garantizará el bienestar emocional de las personas en cuarentena mediante comunicación telemática con familiares y allegados.