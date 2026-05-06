David Jiménez 06 MAY 2026 - 16:11h.

El hantavirus ha afectado a 8 de los 147 pasajeros del crucero MV Hondius de los que 3 han fallecido

Un hombre infectado por hantavirus en el crucero se presenta por su propio pie en el hospital de Zúrich, Suiza

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La confirmación por parte de un laboratorio de Johanesburgo, en Sudáfrica, y refrendada por la OMS de que la cepa del hantavirus que ha afectado al pasaje del crucero MV Hondius en ruta por el Atlántico sur, ha situado a los especialistas en la peor de las circunstancias posibles.

Una tasa de contagio del 5,4 %

Hasta el momento se sabe que esta crisis sanitaria ha dejado ocho personas contagiadas de las que tres han fallecido como consecuencia de las complicaciones asociadas a este patógeno altamente peligroso.

Los especialistas analizan la incidencia entre los pasajeros y la tripulación compuesta por un total de 147 personas lo que supondría una tasa de contagio que se sitúa en un 5,4 por ciento.

El mayor temor de los epidemiólogos se ha confirmado al confirmarse la cepa 'Andes'. Se trata de la más peligrosa de las existentes ya que se trata de la única que provoca contagio de humano a humano y esto va a determinar y va a marcar los protocolos de actuación.

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Otra de las conclusiones que nos aporta el resultado de los laboratorios de Johannesburgo es que el tiempo de incubación va de pocos días hasta las 6 semanas.

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De ahí que las autoridades sanitarias españolas hayan informado de que la cuarentena que se aplicará al pasaje tras su llegada a las Islas Canarias será de unos 45 días. Un plazo fundamental en los casos de pacientes asintomáticos ya que, una de las personas fallecidas y otro de los contagiados, cuando bajaron del barco no presentaban síntomas de la enfermedad.