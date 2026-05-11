El Ejército del Aire ha mostrado el interior del avión que ha trasladado a los pasajeros españoles del MV Hondius

Hantavirus en el crucero Hondius: Francia confirma un positivo entre sus ciudadanos repatriados del barco

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El ministerio de Defensa del Gobierno de España ha mostrado cómo es por dentro el avión del Ejército del Aire que ha trasladado a los españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que fondeaba durante este fin de semana en aguas canarias.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el ministerio de Defensa ha compartido cuatro imágenes de la aeronave en la que se ha realizado el traslado de los pasajeros españoles hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

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¿Cómo es el avión en el que se ha trasladado a los pasajeros españoles?

"Nuestra más sincera enhorabuena a las cerca de 60 personas del Ejército del Aire que han colaborado en el traslado de los pasajeros españoles del MV Hondius. Unidad Médica de Aeroevacuación, personal del Ala 45, pilotos, mecánicos, Servicio de Apoyo al Transporte, limpieza…", destaca el mensaje publicado por el ministerio gestionado por Margarita Robles en la red social X.

En las imágenes se puede observar el interior de la aeronave totalmente preparada y equipada para el traslado de los afectados del brote de hantavirus en el crucero.

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El avión del Ejército del Aire está equipado de camillas y cápsulas en las que los pasajeros afectados por el brote del virus permanecerían dentro. Además, los asientos conjuntos aparecen completamente aislados con material higiénico para evitar la propagación del virus.

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La llegada de los pasajeros al Gómez Ulla

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, llegaban sobre las 16.30 horas de este domingo 10 de mayo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

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Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El hospital ha activado el protocolo sanitario ante el ingreso de los 14 españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, tras su llegada este domingo, sobre las 15.00 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz.

En concreto, el responsable de prevención de CSIF del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, José García, ha informado sobre los protocolos que se implementarán para recibir a los españoles que fueron trasladados desde Tenerife (Islas Canarias) tras su paso por el barco.

Se ha establecido un circuito cerrado para garantizar la seguridad de los pacientes sanos, quienes accederán al hospital sin contacto con otros pacientes o visitas.

"Tranquilidad, todo está previsto. Están activados todos los protocolos, se ha cerrado ya la zona por la que van a acceder las personas sanas y de ahí subirán a la planta perfectamente sin tener ningún contacto con ninguna persona familiar o visita", ha explicado García este domingo en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del centro hospitalario.

Asimismo, se dispone de un ascensor exclusivo para el traslado de aquellos que presenten síntomas, asegurando así su acceso inmediato a la unidad de alto aislamiento (UAN) en la planta 22, donde recibirán la atención necesaria.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con 90 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, que tendrán que estar en cuarentena en el centro.