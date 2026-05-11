El inmunólogo Alfredo Corell ha explicado en 'Informativos Telecinco' cómo actúa el hantavirus y ha desvelado si hay riesgo pandémico

Así han vivido los pasajeros españoles el desembarco del MV Hondius: desde las indicaciones de seguridad hasta su viaje en avión

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El foco de hantavirus detectado en el crucero del MV Hondius continúa siendo noticia. La última hora ha sido la detección de un nuevo caso positivo entre los pasajeros repatriados a Estados Unidos desde el crucero afectado por el virus. Sin embargo, los expertos y los inmunólogos continúan llamando a la calma y descartan, por el momento, un escenario pandémico como el que se vivió en 2020 debido al coronavirus.

Uno de estos expertos que ha insistido en las diferencias entre la propagación del covid y la del hantavirus ha sido el catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla, Alfredo Corell, que ha concedido una entrevista a 'Informativos Telecinco' en la que ha analizado la evolución del brote en el interior del crucero y las medidas adoptadas para contener posibles contagios.

¿Saldrán nuevos positivos en las próximas horas?

Durante la entrevista, el inmunólogo ha señalado que la aparición de nuevos positivos “no es excepcional” debido al amplio periodo de incubación del virus.

Corell ha recordado que el periodo en el que pueden aparecer síntomas puede prolongarse hasta los 42 días, motivo por el que considera esperable que algunos pasajeros del barco puedan seguir dando positivo en los próximos días.

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“Lo normal es que pueda salir algún caso más”, ha afirmado en su charla con Bricio Segovia y con Arancha Morales, insistiendo en que las autoridades sanitarias deben reforzar las medidas de control alrededor de las personas infectadas y estudiar a sus contactos más estrechos.

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¿Qué posibilidades hay de que el virus mute?

El inmunólogo también ha explicado cuál es la posibilidad de que el virus mute y aumente su capacidad de transmisión entre humanos. Aunque ha reconocido que el riesgo “siempre existe”, el experto ha querido dejar claro que las secuencias analizadas hasta ahora muestran una gran estabilidad genética.

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Según ha explicado en 'Informativos Telecinco', el comportamiento del virus confirma que su capacidad de contagio es muy limitada.

Para tranquilizar a la ciudadanía, Alfredo Corell ha destacado que, desde el primer caso detectado el pasado 6 de abril, tan solo se han registrado nueve personas infectadas, pese a que en el barco viajaban alrededor de 150 pasajeros.

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“Tiene un límite muy concreto para saltar entre personas”, explica Corell mientras añade que los casos descritos hasta el momento muestran cadenas de transmisión muy reducidas.

Preocupación por los pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena

Aun así, el experto ha mostrado su preocupación por la situación de los 23 pasajeros que desembarcaron previamente en la isla de Santa Elena y cuyo paradero todavía no ha sido confirmado por completo.

Para Alfredo Corell, este grupo representa el principal punto de incertidumbre, ya que algunos "podrían estar contagiados sin saberlo".

“Podrían debutar con síntomas muy leves, parecidos a un catarro, y contagiar a personas cercanas”, ha alertado el inmunólogo. Por ello, ha insistido en la necesidad de localizar a todos los pasajeros y recomendarles un autoconfinamiento preventivo.

No obstante, él mismo ha destacado que algunos de estos viajeros ya han adoptado esas medidas de confinamiento en países como Estados Unidos y Reino Unido.

¿Cómo se elimina el hantavirus en las superficies?

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista ha sido el protocolo de desinfección del buque. Corell ha explicado que el virus resulta relativamente fácil de eliminar en comparación con otros más resistentes y que productos habituales como la "lejía, el alcohol o el agua con jabón" son eficaces para acabar con él.

No obstante, ha destacado que será necesaria una limpieza “muy minuciosa” de todas las instalaciones del barco, incluidos camarotes, salones, barandillas y ropa como sábanas o toallas, donde el virus podría sobrevivir durante más tiempo.

Un virus muy letal

Pese a la gravedad de la enfermedad en los casos confirmados, el inmunólogo ha trasmitido un mensaje de tranquilidad a la población y ha destacado que es muy difícil infectarse del hantavirus.

No obstante, el inmunólogo ha recordado que el hantavirus "infecta muy poco, pero cuando infecta es muy letal".

Aún así, Corell ha recordado que, aunque la tasa de mortalidad puede situarse entre el 30% y el 40% según los datos recogidos en los últimos estudios, las posibilidades de contagio siguen siendo muy reducidas.

Las diferencias entre el hantavirus y el coronavirus, según el inmunólogo: "Tiene cero potencial pandémico"

Corell insistió en que el virus no presenta capacidad de expansión masiva y descartó cualquier comparación con la pandemia de COVID-19. “Si tuviera un comportamiento similar, a estas alturas habría cientos de personas contagiadas en todas las escalas del barco”, explicó.

El especialista concluyó asegurando que el virus tiene “cero potencial pandémico” y defendió que las medidas de vigilancia y aislamiento adoptadas hasta ahora están funcionando correctamente para evitar una propagación mayor.