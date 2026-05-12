Aislado un segundo sueco por posible contacto con el hantavirus: viajó en el avión de la mujer fallecida
Las autoridades sanitarias han confirmado que un hombre ha sido aislado por posible contacto con el hantavirus
El brote de hantavirus, en directo | España fija el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Gómez Ulla
Un segundo ciudadano sueco que ha podido estar en contacto con el Hantavirus ha sido colocado en aislamiento domiciliario, según informaron este martes las autoridades sanitarias del país nórdico.
Se trata de una persona que voló en un avión desde Johannesburgo en un asiento cercano al que ocupaba un viajero infectado, dijo el epidemiólogo Erik Sturegard, de la Agencia de Seguridad Pública, al diario Dagens Nyheter, que reconoció que el riego de que se halla contagiado es "bajo".
La información fue recibida a través del sistema internacional de alerta que permite a las autoridades sanitarias de diversos países notificar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cierto individuo ha estado cerca de una persona infectada.
El otro ciudadano sueco a bordo del crucero
Otro ciudadano sueco que viajaba a bordo del crucero MV Hondius, en el que se produjo el brote, ya se encuentra realizando cuarentena en su domicilio. En la vecina Dinamarca, otro pasajero del crucero que se bajó cuando éste hacía escala en Santa Helena y regresó por su cuenta a su país a finales de abril, se ha sometido a aislamiento voluntario en su casa, aunque no ha desarrollado síntomas.
Las autoridades sanitarias danesas informaron también de otro nacional que coincidió de forma breve en un avión en el que estuvo un holandés que luego falleció: el individuo ha dado negativo tras desarrollar en días pasados síntomas similares a los de la gripe, aunque se ha aislado voluntariamente.
La fecha de inicio de la cuarentena
El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha informado de que se modifica la fecha del inicio de la cuarentena que deberán guardar los pasajeros del crucero MV Hondius al día 10 de mayo, cuando inicialmente era el día 6, con lo que los 42 días de supervisión estricta concluirán el 21 de junio.
"Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente. No ha terminado nuestro trabajo. La OMS seguirá trabajando con los expertos en todos los países afectados", ha advertido Tedros Adhanom en una rueda de prensa conjunta con el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.