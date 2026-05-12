Claudia Barraso 12 MAY 2026 - 17:35h.

Las autoridades francesas informan de un nuevo caso identificado de una persona que estuvo en contacto con la mujer ingresada en la UCI

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El alcalde de Concarneau, Quentin Le Gaillard, confirmó que este martes se ha llevado a cabo el traslado a una persona que habría estado en contacto con la mujer ingresada en la UCI por hantavirus. Las autoridades francesas no han confirmado su identidad, han informado de que estaba haciendo una cuarentena en su segunda residencia en Fininstére, pero que finalmente ha sido trasladada al Hospital Universitario de Rennes.

“El paciente ya debería haber llegado. Su traslado se realizó discretamente para preservar su anonimato”, confirmó el alcalde para el medio francés ‘Le Parisien’. De la misma manera, el alcalde ha explicado que ha tenido la oportunidad de hablar con la persona, que le ha confirmado que “estuvo en contacto con muy pocas personas”.

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Además, Le Gaillard dijo que la persona se encontraba bien, “sin síntomas por el momento y el paciente sigue considerándose solo un caso de contacto”.

Sobre las otras personas en contacto con el nuevo caso

Ha querido mandar un mensaje tranquilizador a la población sobre el caso identificado después de conocer que el estado de la paciente francesa ingresada en la UCI seguía deteriorándose al confirmar que es positivo en hantavirus.

Del resto de las personas que estuvieron con el nuevo caso identificado, no ha aclarado si ellos también tendrán que hacer cuarentena o si las autoridades sanitarias harán un seguimiento de la misma.

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El estado de la paciente en la UCI

La paciente francesa, primer caso positivo de hantavirus, ha evolucionado a peor en las últimas horas y se encuentra en estado crítico. La mujer, que viajaba en el crucero MV Hondius, dio positivo este lunes y es uno del grupo de cinco pasajeros franceses, que fueron evacuados el domingo a territorio francés.

El Gobierno de Francia ha mantenido una reunión de gabinete de urgencia el mismo lunes para analizar la evolución del brote de hantavirus y se espera que la ministra de Sanidad actualice el estado de la paciente que está siendo tratada por los síntomas de la enfermedad, para la que no existe cura.