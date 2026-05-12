La cuarentena de los que están dando negativo por hantavirus: el lunes podrían dar paseos y recibir visitas

Es posible que alguno de ellos se positivice en los próximos días: en ese caso serían trasladados a la unidad UATAN.

El brote de hantavirus, en directo | La tercera PCR realizada a la mujer en seguimiento por hantavirus en Alicante es negativa

Compartir







El español con hantavirus vuelve a dar positivo en la PCR. Tiene algo de fiebre y síntomas respiratorios pero en situación estable. Los otros trece ingresados, si continúan asintomáticos, el lunes podrían recibir visitas con protección y pasearse por la planta del hospital Gómez Ulla. Sanidad amplía su cuarentena hasta el 21 de junio.

El nuevo protocolo establece el 10 de mayo como el día 0 para iniciar la cuarentena de los españoles. Fue ese día cuando llegaron al Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, cuando empezó el aislamiento en habitaciones individuales. Desde entonces, todas las miradas han estado puestas en esta planta 22.

PUEDE INTERESARTE Aislado un segundo sueco por posible contacto con el hantavirus: viajó en el avión de la mujer fallecida

En ella también está aislado el primer español que dio positivo en la PCR. Está monitorizado minuto a minuto y 6 plantas más abajo están sus 13 compañeros de barco. Por ahora, todos negativos.

Cada 7 días se les hará una PCR, si la próxima vuelve a dar negativo, podrían recibir visitas externas usando equipos de protección individual. También podrían salir de sus habitaciones, pasear por las zonas comunes de la planta. Siempre llevando mascarilla FFP2.

PUEDE INTERESARTE La tercera PCR realizada a la mujer en seguimiento por hantavirus en Alicante resulta negativa

Lo que sí es posible es que "puede ser que alguno de los otros en los próximos días se positivice, señala Silvia Valcarce. Si eso ocurriera serían trasladados a la unidad UATAN. Con acceso restringido, doble puerta, presión negativa para evitar la fuga del patógeno y circuitos de limpio y sucio. "El virus estará en ese habitáculo sin salir hacia fuera". Todo está medido para controlar el virus.